Detención de Luis Arce: Expresidente de Bolivia Enfrenta Cargos por Corrupción

El expresidente de Bolivia Luis Arce fue detenido este miércoles y trasladado a celdas policiales ubicadas en la ciudad de La Paz, según confirmó María Nela Prada, quien fungió como ministra de la Presidencia durante su administración.

La detención del exmandatario boliviano se produjo en el marco de una investigación por presunta corrupción, aunque no se han revelado detalles específicos sobre los cargos o el proceso judicial en curso.

María Nela Prada, exministra de la Presidencia en el gobierno de Arce, fue quien confirmó oficialmente el traslado del expresidente a las instalaciones policiales en La Paz, convirtiéndose en la fuente que dio a conocer públicamente esta información.

Hasta el momento, no se han proporcionado declaraciones adicionales sobre las circunstancias específicas de la detención, los cargos formales que enfrentaría el expresidente, ni la duración prevista de su permanencia en las celdas policiales.

Con información de EFE.

