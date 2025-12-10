Este miércoles 10 de diciembre de 2025, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, presentó su primer informe de labores durante una sesión solemne en la que indicó que "la Corte no responde a intereses particulares" y su única lealtad es hacia la Constitución y el pueblo de México.

La transmisión a través de Plural TV, el canal de la SCJN, inició con un corto animado donde un personaje de nombre “Nikmati” (mensajero de la sabiduría y guardián de la palabra justa) fue el encargado de presentar al ministro presidente.

Al acto acudieron Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación (Segob); Laura Itzel Castillo, presidenta de la Cámara Senadores; Ernestina Godoy, fiscal General de la República (FGR); Gilberto Bátiz, magistrado Presidente del TEPJF; Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, entre otros.

Noticia relacionada: Suprema Corte Despenaliza el Aborto en Tlaxcala; Mujeres Tenían que Presentar Permiso del MP.

“Corte no responde a intereses particulares”

En su discurso, Hugo Aguilar Ortiz agradeció a las ministras y ministros por compartir el compromiso por la justicia, y aseguró que se está cambiando la forma en que se debe concebir la Corte.

“Estamos cambiando la forma en que se debe concebir la Corte y su función dentro de la sociedad, estamos imprimiendo una nueva dinámica de trabajo que fortalece la capacidad de resolución y su vinculación con el pueblo”, señaló.

Asimismo, destacó el Plan de austeridad de su administración y dijo que gracias a eso no serán necesarios los 661 millones adicionales que solicitó la anterior administración.

Sostuvo que están decididos a que todos ajusten sus percepciones al mandato constitucional y legal (ganar menos que la Presidenta), que los privilegios no vuelvan nunca más y que la Corte sea ejemplo de trabajo, eficiencia, austeridad, honradez y transparencia.

En estos primeros meses hemos dejado claro que la Corte mantiene firme su responsabilidad institucional, no responde a intereses particulares, no se ajusta a presiones coyunturales, no permite que el clima político del momento distorsione su papel. Esta Corte no se inclina ante ninguna agenda ajena al marco constitucional; su única lealtad es hacia la Constitución y hacia el pueblo de México.

Noticia relacionada: Se Debe Respetar la Cosa Juzgada, Establece Ministra Yasmín Esquivel Durante Análisis en la SCJN.

Nueva Corte ha resuelto más de 2 mil expedientes

Entre las acciones, destacó incluso la nueva identidad gráfica del máximo tribunal, que ahora está alineada con valores de cercanía, inclusión y apertura institucional, según mencionó.

También dio a conocer que la nueva SCJN resolvió entre septiembre y noviembre de 2025 un total de 2 mil 590 expedientes, de los cuales 663 fueron resueltos por el pleno, 44 por acuerdo dictamen de las ponencias y mil 883 por acuerdo de la presidencia.

Al destacar el dinamismo de la Corte, comento que a su llegada se recibieron 417 asuntos pendientes de ejecución y se sumaron 5 nuevas controversias.

Además, dijo que se logró el cumplimiento de 106 resoluciones gracias a la implementación de una política de diálogo con los poderes Ejecutivo y Legislativo, tanto a nivel federal como estatal.

Ejes en materia de justicia

El ministro enmarcó su informe de labores en ejes respecto a diversos tipos de justicia, entre ellos:

Justicia honesta y transparente

Justicia cercana al pueblo

Justicia humanista

Justicia pluricultural

Justicia con perspectiva de género e inclusión social

Justicia con autonomía e independencia judicial

Justicia de calidad y comprometida con la austeridad

Justicia digital

Justicia real y verdadera

En el tema de la honestidad, dijo que la SCJN asumió una política de tolerancia cero frente a la corrupción, como una condición indispensable para fortalecer la integridad institucional y la confianza pública.

Este compromiso se tradujo en una ética judicial entendida como una práctica cotidiana presente en las decisiones, en los procedimientos y en la conducta de quienes integran la institución y no como un discurso abstracto.

Aguilar además envió un mensaje a los diversos sectores de México y dijo a los pobladores que la SCJN es su casa, donde se protege su dignidad, se resguardan sus libertades y se escucha su voz.

“A los sectores políticos, económicos y sociales de México deseamos enviar un mensaje claro y sereno: pueden contar con una Suprema Corte firme, estable y responsable, una Corte que decide con rigor jurídico, que ofrece certidumbre en tiempos de cambio y que ejerce su autonomía con profundidad democrática”.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb