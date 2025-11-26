Se Debe Respetar la Cosa Juzgada, Establece Ministra Yasmín Esquivel Durante Análisis en la SCJN

Este miércoles 26 de noviembre 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó y discutió la posibilidad de revisar juicios concluidos cuando exista alguna posibilidad de que hubo irregularidades.

Durante el análisis del tema, los ministros Lenia Batres, Sara Irene Herrerías, Loretta Ortiz, Hugo Aguilar e Irving Espinoza propusieron que se reabran todos los juicios en México, a pesar de que exista sentencia firme, sin embargo, la ministra Yasmín Esquivel manifestó su preocupación por crear una instancia adicional que no está prevista en la Ley.

Mucho se ha criticado a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación por atribuirse facultades que no tiene, más preocupante debe ser que la propia Suprema Corte de Justicia invente instancias judiciales que ni siquiera el propio legislador consideró

Además, la ministra Esquivel expresó su inquietud que con esto se pretenda dejar atrás el principio de cosa juzgada, por lo que pidió respeto a los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica, como elementos para mantener la paz social y el equilibrio.

En tanto, asumir la posibilidad de que todos los juicios en México puedan revisarse, a pesar de contar con sentencia firme, genera un riesgo en la certeza que tienen los gobernados al acudir a los órganos de justicia.

