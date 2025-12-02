Suprema Corte Despenaliza el Aborto en Tlaxcala; Mujeres Tenían que Presentar Permiso del MP

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación despenalizó el aborto en Tlaxcala. Este martes 2 de diciembre 2025, los ministros invalidaron las normas del Código Penal del estado que obligaba a las mujeres a tener un permiso del Ministerio Público para recibir servicios médicos para acceder a la interrupción del embarazo.

Noticia relacionada: Guanajuato Rechaza Despenalización del Aborto hasta las 12 Semanas de Gestación

Este día, los ministros analizaron la Ley de Salud del estado que obligaba a las mujeres a presentar un documento del MP para acceder a los servicios de salud, al analizar la controversia, los ministros llegan a la conclusión que en el estado de Tlaxcala también debe estar garantizado el derecho de las mujeres a la interrupción legal del embarazo, ya que se sancionaba con cárcel a quien lo practicara.

Sobre la objeción de conciencia, los ministros afirman que estará garantizada para los médicos, sin embargo las instituciones de salud también deben garantizar que existan médicos que estén dispuestos a realizar la práctica como derecho de una mujer a decidir.

VIDEO: SCJN Despenaliza Aborto en Tlaxcala, ¿En Qué Casos y Cómo Será el Proceso?

Solo hay 6 causales para acceder al aborto en Tlaxcala

El Código Penal de Tlaxcala solo permitía el aborto en seis casos específicos:

Resultado de una violación

Que ponga en peligro la vida de la madre o el bebé

Daños a la salud

Inseminación artificial no consentida

Malformaciones congénitas

Violencia

En el artículo 243 del Código Penal del estado se encuentra penalizado el aborto con sanciones económicas de hasta 10 mil pesos y prisión con penas para las mujeres que interrumpen un embarazo y para quienes las ayudan en el proceso, las cuales oscilan entre 15 días y dos meses de prisión.

¿En qué estados aún está penalizado el aborto?

De acuerdo con información del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)

Sonora

Nuevo León

Tamaulipas

Guanajuato

Zacatecas

Historias recomendadas: