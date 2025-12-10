Trump Exige que México Solucione el Problema del Agua: “¡Es una Amenaza para EUA!”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una declaración en la plataforma Truth Social exigiendo al gobierno mexicano atender de manera inmediata un problema relacionado con agua y alcantarillado que, según afirma, representa una amenaza para estados fronterizos.

México debe solucionar su problema de agua y alcantarillado INMEDIATAMENTE. ¡Es una verdadera amenaza para los habitantes de Texas, California y Estados Unidos!

El pronunciamiento se da en medio de negociaciones entre ambos países sobre el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, un acuerdo bilateral que regula el reparto de recursos hídricos en la región fronteriza.

Trump había planteado previamente la posibilidad de imponer un arancel del 5% a México por el alegado incumplimiento de obligaciones relacionadas con el agua.

Video: ¿Por Qué Salió Trump a Presionar Ahora con el Agua que México le Debe a Estados Unidos?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este 10 de diciembre de 2025 durante su conferencia matutina que autoridades de ambos países continúan en reuniones para abordar el tema del Tratado de Aguas bilateral. Sheinbaum anunció el 9 de diciembre que su gobierno busca llegar al "mejor acuerdo posible" dentro del marco legal existente.

"Siguen reunidos. Se reunieron ayer, se hizo una propuesta, repito, el tratado es muy claro en decir que hubo 5 años de sequía tiene que reponerse lo que no se entregó en los siguientes cinco años. Estamos en el marco del Tratado de 1944", declaró la mandataria mexicana.

Historias recomendadas:

CT