El Volcán Ruge: Tigres Recibe Aliento Masivo Antes de la Final en Toluca

La afición de Tigres volvió a marcar diferencia fuera de la cancha. Más de 35 mil seguidores felinos se dieron cita este sábado en el Estadio Universitario para acompañar al equipo en un entrenamiento a puerta abierta, como muestra de respaldo total antes de la final de vuelta del futbol mexicano.

Las puertas del Volcán se abrieron desde las 8:00 de la mañana, y desde tempranas horas los incomparables comenzaron a ocupar las gradas para alentar sin descanso durante una práctica que se transformó en una auténtica fiesta auriazul. El cuerpo técnico y el plantel agradecieron el apoyo en un ambiente cargado de emoción y expectativa.

Noticia relacionada: Isaac del Toro Apunta al Tour de Francia 2026, Este Sería su Calendario para el Próximo Año

Video: ¡El Atlante Regresa a la Liga MX en 2026!

Tigres llegará a la definición con ventaja, luego de imponerse 1-0 en la final de ida, resultado que le permite viajar a Toluca con un margen mínimo pero valioso. El duelo definitivo se disputará este domingo a las 19:00 horas en el Estadio Nemesio Diez, escenario histórico del futbol mexicano.

💛😮‍💨 ¡No, no es un día de partido, son más de 35,000 Incomparables alentando a Tigres en el entrenamiento previo a la Gran Final!



🇺🇦 𝑳𝒂 𝒈𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒏𝒐 𝒍𝒐 𝒆𝒏𝒕𝒊𝒆𝒏𝒅𝒆, 𝑺𝒐𝒎𝒐𝒔 𝑰𝒏𝒄𝒐𝒎𝒑𝒂𝒓𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔. pic.twitter.com/IqhlxpFqbN — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 13, 2025

Sin embargo, el reto para los felinos será mayúsculo. En los enfrentamientos más recientes disputados en la Bombonera, Toluca ha sabido imponer condiciones. Los Diablos registran triunfos significativos como el 3-0 en la semifinal de vuelta del Clausura 2025, además de victorias ajustadas por 1-0 y 2-1 en fase regular.

También se han vivido partidos intensos con marcadores como 3-2 y 3-1, reflejo de duelos abiertos y de alta exigencia. Aunque Tigres ha logrado salir con resultados favorables en algunas visitas, la tendencia general muestra que el Nemesio Diez suele ser un terreno complicado para los regiomontanos.

Con el respaldo multitudinario aún fresco y la ventaja en el marcador global, Tigres buscará completar la obra este domingo en una final que promete tensión, intensidad y un cierre a la altura de dos de los protagonistas más fuertes del torneo.

Historias destacadas: