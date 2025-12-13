Isaac del Toro Apunta al Tour de Francia 2026, Este Sería su Calendario para el Próximo Año

Isaac del Toro dará un giro importante en su carrera deportiva en 2026. El ciclista mexicano, una de las grandes revelaciones del pelotón internacional, tendrá como prioridad el Tour de Francia, dejando en segundo plano al Giro de Italia, competencia en la que brilló en 2025 al terminar como subcampeón y portar la maglia rosa durante once etapas.

El UAE Team Emirates confirmó que Del Toro formará parte del bloque principal para la ronda francesa, donde el joven de 22 años será un apoyo fundamental para Tadej Pogacar. La intención del equipo es que el mexicano continúe su proceso de crecimiento al lado del campeón esloveno, mientras en otras carreras asumirá un rol protagónico.

El propio Del Toro expresó que disputar el Tour representa un sueño de infancia, uno que ahora podrá cumplir. El ciclista aseguró que su calendario para la próxima temporada le genera gran ilusión y que compartir competencias con Pogacar le permitirá seguir evolucionando dentro del ciclismo de élite.

Aunque reconoció que el Giro de Italia es una prueba especial para él y que aspira a ganarla en el futuro, el mexicano explicó que esta nueva etapa será de aprendizaje. Su enfoque estará en adquirir experiencia en la carrera más importante del mundo, sin perder la ambición de crecer y competir al máximo nivel.

Orgulloso de portar la bandera mexicana en el pelotón, Del Toro afrontará 2026 como un año clave en su desarrollo, con un calendario exigente que lo llevará por algunas de las pruebas más emblemáticas del ciclismo mundial antes de llegar a la cita en Francia.

Calendario previsto de Isaac del Toro para 2026

UAE Tour | 16 al 22 de febrero

Strade Bianche | 7 de marzo

Tirreno-Adriático | 9 al 15 de marzo

Milán–San Remo | 21 de marzo

Itzulia – Vuelta al País Vasco | 6 al 11 de abril

Tour de Auvernia-Ródano-Alpes (Dauphiné) | 7 al 14 de junio

Tour de Francia | 4 al 26 de julio

