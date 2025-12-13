Visita de Messi a Estadio en Calcuta Termina en Disturbios; Acusan Que Evento Fue Una Estafa

La fiesta preparada para Lionel Messi en Calcuta, India, terminó en disturbio, luego de que los asistentes a un estadio en esa ciudad calificaran como una estafa la limitada estancia del astro argentino.

Y es que solo fueron 22 minutos los que el futbolista estuvo en el inmueble, lo que desató la furia de quienes habían asistido a verlo de cerca, durante el evento denominado GOAT Tour.

Según medios locales, el exbarcelonista solo dio una vuelta al estadio saludando a la multitud, para después dejar el estadio, cuando se suponía que debía jugar unos minutos.

Ante ello, las fuerzas de seguridad de la India tuvieron que sofocar la inconformidad de aficionados que llegó hasta el hotel de Messi, donde los policías usaron bastones para dispersar a cientos de enfurecidos.

La policía tuvo que intervenir para detener los disturbios generados tras la aparición de Messi. Foto: Reuters

Una jornada caótica

La violencia en las calles fue la culminación de una jornada caótica que comenzó dentro del Salt Lake Stadium, donde miles de seguidores pagaron entradas de más de 100 dólares.

Los inconformes cargaron contra los organizadores, quienes sacaron rápidamente al delantero del Inter Miami apenas unos minutos después de su aparición.

Durante su estancia, Messi fue rodeado por políticos locales, funcionarios y agentes de la policía, quienes buscaban tomarse fotografías con el campeón del mundo.

La multitud dentro de la cancha impidió que los aficionados no pudieran ver nada desde las gradas. Esto derivó en el lanzamiento de sillas, botellas de plástico y destrozos dentro del estadio.

Ante ese escenario, el equipo de seguridad activó el protocolo de extracción del jugador y canceló cualquier interacción con el público, lo que generó mayor molestia.

Lionel Messi tuvo una fugaz aparición en el estadio Salt Lake, de Calcuta, India. Foto: Reuters

Un fraude

Los asistentes denunciaron que la situación había sido un fraude comercial y una estafa, pues pagaron mucho dinero y ni siquiera pudieron ver al astro sudamericano.

Además, acusaron a las fuerzas de seguridad y militares por estar más ocupados en buscar una foto con Messi que en mantener el control de la situación.

El zafarrancho derivó en las disculpas de la jefa de Gobierno del estado de Bengala Occidental y la detención del jefe de la organización del evento.

Según dijeron, se iba a buscar que los promotores del evento reembolsaran las entradas a los molestos aficionados. Incluso, exigieron que dejaran por escrito el compromiso de devolverlas.

Un fanático se toma una foto en un museo temporal en honor a Messi, en Calcuta. Foto: Reuters

Antes de su llegada al estadio Salt Lake, se inauguró en la ciudad una inmensa estatua (21 metros) de Messi alzando la Copa del Mundo.

Tras los problemas, la comitiva del futbolista decidió llevar a Lionel al aeropuerto para volar a la ciudad de Hyderabad, segunda parada de este gira por la India. Después estará en Bombay y Nueva Delhi.

Con información de EFE y AFP

ICM