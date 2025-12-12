Súper Gripe H3N2: ¿Qué Vacuna Protege contra Este Virus?

Se registró en México el primer caso de la influenza A H3N2 subclado K. Te decimos cuál es la vacuna indicada para protegerse de este virus.

La llamada “súper gripe” es una influenza estacional adelantada que ha sorprendido en varios puntos del planeta.

es una influenza estacional adelantada que ha sorprendido en varios puntos del planeta. El virus H3N2 fue detectado por primera vez en 1968 en Hong Kong y no se le considera de potencial pandémico actualmente.

Noticia relacionada: Secretaría de Salud Confirma Primer Caso de Súper Gripe Influenza A H3N2 en México

¿Por qué causa preocupación el virus de la influenza H3N2?

En las últimas semanas, el virus H3N2 ha tomado por sorpresa a los servicios de salud en varios países del mundo. Desde Japón hasta España, desde Reino Unido hasta Estado Unidos, estos países han visto un súbito aumento en la influenza estacional.

El responsable es el virus de la influenza A H3N2 subclado K. El patógeno fue identificado por primera vez en 1968, en Asia, y provocó la llamada “Gripe de Hong Kong”, que mató a un millón de personas a nivel global.

Video: Primer Caso de Influenza A H3N2 en México; Esto Se Sabe de Variante

Según explicó a The Conversation el microbiólogo Ignacio López-Goñi, de la Universidad de Navarra, el virus H3N2 es uno de los subtipos de influenza más comunes en humanos. Estos virus tienen la peculiaridad de que mutan rápidamente.

Los subtipos que circulan actualmente en humanos son el H1N1 (incluida la variante pandémica de 2009, que ahora es estacional) y el H3N2. Estos subtipos pueden variar cada temporada debido a pequeñas mutaciones o deriva antigénica.

El investigador señaló que el virus podría poner bajo presión a los servicios de salud y aumentar el número de hospitalizaciones. Pero descarta que tenga un potencial pandémico, como el virus SARS-CoV-2:

Que la cepa más prevalente sea la A/H3N2 sugiere que esta será una temporada más difícil, con un mayor número de hospitalizaciones y una mayor presión sobre los servicios de salud.

Por su parte, el infectólogo mexicano Alejandro Macías escribió en X sobre el virus tras el anuncio del primer caso en México. Según el especialista, H3N2 podría sustituir a otros virus de la influenza, pero también descartó un peligro pandémico.

Es un virus estacional que muy probablemente sustituya paulatinamente a los circulantes, se transmita con facilidad y sature algunos servicios, pero no se espera un colapso semejante al de las pandemias.

¿Cuál es la vacuna para el virus de la influenza H3N2?

A diferencia del virus de la covid cuando apareció, actualmente existe una vacuna que protege contra el virus de influenza A H3N2. Se trata de la llamada vacuna tetravalente y es la que se aplica en México para prevenir la influenza antes de la temporada invernal.

Esta vacuna se renueva cada año considerando los virus más comunes de la temporada anterior. Esta vacuna protege contra la influenza, tipo A, tanto la H1N1 como la H3N2, y contra dos virus del tipo B. Al prevenir por diseño cuatro virus distintos es que se le llama tetravalente.

Video: Influenza H3N2: Secretaría de Salud Revela Cuántos Casos Hay en México

En México, la farmacéutica francesa Sanofi es responsable de la fabricación y comercialización de la vacuna tetravalente contra la influenza. En el sector público, la vacuna se llama Mexinvac, mientras que en el sector privado se llama Vaxigrip Tetra, pero es exactamente la misma vacuna y protege contra los mismos cuatro virus. La única diferencia es el nombre comercial.

Esta vacuna no está diseñada específicamente contra el subclado K del virus H3N2. Sin embargo, sí protege contra el virus y previene la versión grave de la enfermedad, por lo que se recomienda ampliamente su aplicación, especialmente en personas vulnerables, como son adultos mayores, o con comorbilidades.

Historias recomendadas: