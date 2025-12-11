Aviso por Casos de Súper Gripe H3N2: ¿En Dónde Hay Alerta por la Enfermedad?

La nueva variante de la súper gripe H3N2 es de alto contagio y sus síntomas son intensos, por ello autoridades sanitarias emitieron una alerta por la enfermedad. En N+ te contamos en dónde y qué medidas han tomado.

Esta gripe es una mutación del virus de la influenza tipo A, en N+ te informamos sobre sus síntomas en ¿Cuáles Son los Síntomas de la Súper Gripe H3N2 y Cómo Evitar Enfermarte?.

Las autoridades sanitarias de Reino Unido fueron quienes alertaron sobre la súper gripe H3N2. Desde noviembre, sistemas de salud en Reino Unido advirtieron que la circulación del virus podría alcanzar niveles altos, debido a la mutación detectada en esta cepa.

¿Cuáles son las medidas de prevención recomendadas por la súper gripe H3N2?

Ante la propagación de la variante H3N2, las medidas de prevención que puedes implementar son:

Lavarse las manos con frecuencia.

Ventilar los espacios cerrados.

Evitar contacto cercano con personas enfermas.

Mantener al día la vacunación contra influenza.

Usar cubrebocas en lugares concurridos: Daniel Elkeles, quien es director ejecutivo de NHS Providers, explicó en entrevista con Times Radio que el país enfrenta una cepa de gripe particularmente agresiva, por lo que recomendó a la población usar cubrebocas en espacios públicos si presentan síntomas de resfriado o gripe, con el fin de contener la propagación.

