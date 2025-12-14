Jade Romero: Esta Fue la Última Publicación de la Promesa del Ciclismo Mexicano Antes de Morir

En redes sociales crece la conmoción por la muerte de la ciclista veracruzana Jade Romero Peña quien falleció con tan solo 14 años. La menor era originaria de Coatzacoalcos, Veracruz.

En redes sociales compartía su entusiasmo por el ejercicio, en especial el ciclismo, que la llevó a ser una promesa del deporte mexicano. Muestra de ello es que recientemente, el pasado domingo 7 de diciembre para ser exactos, expresaba su emoción por ser parte del Team sub-17 Fem de A.R. Monex WMN Pro Cycling, uno de los equipos que apoyan a nuevas promesas del deporte, como Jade lo era.

Noticia relacionada: Jade Romero Peña: ¿De qué Murió la Adolescente Promesa del Ciclismo Mexicano?

Jade se encontraba feliz por pertenecer a un equipo de ciclistas profesional

Gracias al logro por pertenecer pertenecer al equipo Sub-17 femenil de ciclismo expresó que su emoción y dio gracias al apoyo de su familia.

"Hoy formo parte del Team sub-17 Fem de A.R. Monex WMN Pro Cycling Team una experiencia que ha sido única y transformadora, pero también me hace valorar estar lejos de casa, de mi familia y amigos", se lee en el mensaje de Jade.

Incluso, externó los planes que tenía para 2026, pues ni ella imaginaba que días después perdería la vida, con todo un futuro por delante.

"Por ello, creo que ser parte de la pretemporada 2026 también implica disfrutar el proceso, agradecer lo que hasta ahora se ha logrado, en eso radica el poder, estar en el presente. Gracias a las personas que forman parte de este gran equipo, quienes lo hacen posible, y que apuestan por el talento mexicano. Esto es un motivo para seguir creyendo en mí, guiándome por lo que me gusta hacer, me inspira y me apasiona", escribió la menor de apenas 14 años.

Noticia relacionada: Muere Abraham Quintanilla, Papá de Selena: ¿De Qué Falleció?

¿De qué murió Jade Romero Peña?

Según reportes de medios locales la ciclista Jade Romero murió en un accidente carretero sin dar más detalles de cuándo ni dónde ocurrió.

Luego de que se diera a conocer la noticia sobre la promesa del ciclismo, la escuadra A.R. Monex confirmó la muerte, pero no se ha entregado información oficial sobre lo que ocurrió o las circunstancias del suceso.

¿Cuál fue la última publicación de Jade Romero Peña?

Un par de días antes de morir trágicamente, Jade Romero hizo su última publicación en Facebook el pasado martes 9 de diciembre.

En el post, Jade aparece en un video mientras realizaba ejercicios en un gimnasio.

"Sabemos que los días de fuerza son sumamente importantes por eso, la fuerza siempre la entrenamos", compartió a través de sus redes sociales.

Jade Romero: Esta Fue la Última Publicación de la Promesa del Ciclismo Mexicano Antes de Morir

El equipo planea realizar un homenaje para despedir y honrar la vida de Jade. Los detalles del evento se compartirán en su momento para quienes deseen sumarse. Aunque se precisó que el homenaje se llevará a cabo cuando las condiciones emocionales y familiares lo permitan.

Historias relacionadas:

CH