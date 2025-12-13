Inicio Deportes Mohamed Salah Hace Historia en la Premier League

Mohamed Salah Hace Historia en la Premier League

Una asistencia ante Brighton le permitió al egipcio superar una marca histórica y colocar su nombre por encima de leyendas del futbol inglés.

Mohamed Salah Hace Historia en la Premier League. Foto: Getty Images

Mohamed Salah volvió a ser protagonista en la Premier League tras un nuevo registro que lo coloca en lo más alto de la historia del certamen. El delantero del Liverpool alcanzó una cifra que hasta ahora pertenecía a una de las máximas leyendas del futbol inglés, consolidando aún más su impacto con los Reds.

El momento clave llegó en el duelo ante Brighton & Hove Albion, cuando Salah asistió a Hugo Ekitike para el segundo gol del partido. Esa acción fue suficiente para que el egipcio alcanzara 277 participaciones directas de gol en liga con un solo club, resultado de la suma entre anotaciones y asistencias.

Con ese número, el atacante del Liverpool superó el registro de Wayne Rooney, quien acumuló 276 participaciones de gol con el Manchester United en la Premier League. Salah alcanzó la nueva marca gracias a 188 goles y 89 asistencias, cifras que reflejan su constancia desde su llegada a Anfield.

Además, esa misma asistencia le permitió a Salah colocarse en lo más alto —de manera compartida— del ranking de más participaciones de gol en un solo estadio dentro de la Premier League. El egipcio suma 151 intervenciones directas en 155 partidos disputados en Anfield.

Ese registro en casa lo iguala con Thierry Henry en Highbury y nuevamente con Wayne Rooney en Old Trafford, dejando claro que el impacto de Salah no solo es global, sino también profundamente ligado al estadio del Liverpool.

Con este nuevo capítulo, Salah se mete de lleno en una lista histórica que reúne a algunos de los nombres más influyentes del campeonato inglés, confirmando su lugar entre los grandes referentes de la Premier League.

Participaciones de gol en Premier League con un solo club

Jugador

Equipo

Goles + Asistencias

Goles

Asistencias

Mohamed Salah

Liverpool

277

188

89

Wayne Rooney

Manchester United

276

183

93

Ryan Giggs

Manchester United

271

109

162

Harry Kane

Tottenham

259

213

46

Thierry Henry

Arsenal

249

175

74

Frank Lampard

Chelsea

237

147

90

Sergio Agüero

Manchester City

231

184

47

Steven Gerrard

Liverpool

212

120

92

Son Heung-min

Tottenham

198

127

71

Jamie Vardy

Leicester City

193

145

48

