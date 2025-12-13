Mohamed Salah Hace Historia en la Premier League
N+
Una asistencia ante Brighton le permitió al egipcio superar una marca histórica y colocar su nombre por encima de leyendas del futbol inglés.
COMPARTE:
Mohamed Salah volvió a ser protagonista en la Premier League tras un nuevo registro que lo coloca en lo más alto de la historia del certamen. El delantero del Liverpool alcanzó una cifra que hasta ahora pertenecía a una de las máximas leyendas del futbol inglés, consolidando aún más su impacto con los Reds.
El momento clave llegó en el duelo ante Brighton & Hove Albion, cuando Salah asistió a Hugo Ekitike para el segundo gol del partido. Esa acción fue suficiente para que el egipcio alcanzara 277 participaciones directas de gol en liga con un solo club, resultado de la suma entre anotaciones y asistencias.
Noticia relacionada: Flamengo Se Queda con la Challenger Cup, Enfrentará al PSG en la Final Intercontinental
Con ese número, el atacante del Liverpool superó el registro de Wayne Rooney, quien acumuló 276 participaciones de gol con el Manchester United en la Premier League. Salah alcanzó la nueva marca gracias a 188 goles y 89 asistencias, cifras que reflejan su constancia desde su llegada a Anfield.
Además, esa misma asistencia le permitió a Salah colocarse en lo más alto —de manera compartida— del ranking de más participaciones de gol en un solo estadio dentro de la Premier League. El egipcio suma 151 intervenciones directas en 155 partidos disputados en Anfield.
Ese registro en casa lo iguala con Thierry Henry en Highbury y nuevamente con Wayne Rooney en Old Trafford, dejando claro que el impacto de Salah no solo es global, sino también profundamente ligado al estadio del Liverpool.
Con este nuevo capítulo, Salah se mete de lleno en una lista histórica que reúne a algunos de los nombres más influyentes del campeonato inglés, confirmando su lugar entre los grandes referentes de la Premier League.
Participaciones de gol en Premier League con un solo club
|
Jugador
|
Equipo
|
Goles + Asistencias
|
Goles
|
Asistencias
|
Mohamed Salah
|
Liverpool
|
277
|
188
|
89
|
Wayne Rooney
|
Manchester United
|
276
|
183
|
93
|
Ryan Giggs
|
Manchester United
|
271
|
109
|
162
|
Harry Kane
|
Tottenham
|
259
|
213
|
46
|
Thierry Henry
|
Arsenal
|
249
|
175
|
74
|
Frank Lampard
|
Chelsea
|
237
|
147
|
90
|
Sergio Agüero
|
Manchester City
|
231
|
184
|
47
|
Steven Gerrard
|
Liverpool
|
212
|
120
|
92
|
Son Heung-min
|
Tottenham
|
198
|
127
|
71
|
Jamie Vardy
|
Leicester City
|
193
|
145
|
48
Historias destacadas: