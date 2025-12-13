Mohamed Salah Hace Historia en la Premier League

Mohamed Salah volvió a ser protagonista en la Premier League tras un nuevo registro que lo coloca en lo más alto de la historia del certamen. El delantero del Liverpool alcanzó una cifra que hasta ahora pertenecía a una de las máximas leyendas del futbol inglés, consolidando aún más su impacto con los Reds.

El momento clave llegó en el duelo ante Brighton & Hove Albion, cuando Salah asistió a Hugo Ekitike para el segundo gol del partido. Esa acción fue suficiente para que el egipcio alcanzara 277 participaciones directas de gol en liga con un solo club, resultado de la suma entre anotaciones y asistencias.

Noticia relacionada: Flamengo Se Queda con la Challenger Cup, Enfrentará al PSG en la Final Intercontinental

Video: Niño se emociona tras conocer a su ídolo Mohamed Salah

Con ese número, el atacante del Liverpool superó el registro de Wayne Rooney, quien acumuló 276 participaciones de gol con el Manchester United en la Premier League. Salah alcanzó la nueva marca gracias a 188 goles y 89 asistencias, cifras que reflejan su constancia desde su llegada a Anfield.

Además, esa misma asistencia le permitió a Salah colocarse en lo más alto —de manera compartida— del ranking de más participaciones de gol en un solo estadio dentro de la Premier League. El egipcio suma 151 intervenciones directas en 155 partidos disputados en Anfield.

Ese registro en casa lo iguala con Thierry Henry en Highbury y nuevamente con Wayne Rooney en Old Trafford, dejando claro que el impacto de Salah no solo es global, sino también profundamente ligado al estadio del Liverpool.

Con este nuevo capítulo, Salah se mete de lleno en una lista histórica que reúne a algunos de los nombres más influyentes del campeonato inglés, confirmando su lugar entre los grandes referentes de la Premier League.

Participaciones de gol en Premier League con un solo club

Jugador Equipo Goles + Asistencias Goles Asistencias Mohamed Salah Liverpool 277 188 89 Wayne Rooney Manchester United 276 183 93 Ryan Giggs Manchester United 271 109 162 Harry Kane Tottenham 259 213 46 Thierry Henry Arsenal 249 175 74 Frank Lampard Chelsea 237 147 90 Sergio Agüero Manchester City 231 184 47 Steven Gerrard Liverpool 212 120 92 Son Heung-min Tottenham 198 127 71 Jamie Vardy Leicester City 193 145 48

Historias destacadas: