Flamengo confirmó su buen momento internacional y este sábado se proclamó campeón de la Challenger Cup tras imponerse 2-0 a Pyramids FC, en un duelo donde la pelota parada fue la gran diferencia. El equipo brasileño mostró solidez, control del partido y eficacia en los momentos clave para asegurar el trofeo.

El primer golpe llegó al minuto 24, cuando Léo Pereira abrió el marcador con un remate tras una jugada a balón detenido, aprovechando una asistencia precisa de Giorgian De Arrascaeta. Ya en el complemento, al 52’, Danilo amplió la ventaja, nuevamente desde una acción a balón parado, confirmando el dominio rojinegro.

Pyramids intentó reaccionar con aproximaciones esporádicas, pero se encontró con una defensa bien plantada y un Flamengo que supo administrar la ventaja sin mayores sobresaltos hasta el silbatazo final.

El título llega en un contexto positivo para el club brasileño, que venía de vencer 2-1 a Cruz Azul en el llamado Derbi de las Américas, resultado que reforzó su confianza en el plano internacional.

¿A quién enfrenta Flamengo en la Final?

Ahora, Flamengo ya tiene la mira puesta en su siguiente reto: el próximo miércoles disputará la Copa Intercontinental ante el PSG, en un partido programado para las 11:00 de la mañana, tiempo de México, donde buscará extender su racha y confirmar su protagonismo fuera de Sudamérica.

