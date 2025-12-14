Mbappé Logra Nueva Marca con Real Madrid; ¿Cuántos Goles Lleva Esta Temporada?

Kylian Mbappé vive un gran momento en la temporada 2025-26 con el Real Madrid. El delantero francés es el líder anotador en LaLiga de España y este domingo 14 de diciembre volvió a hacerse presente en el marcador en el partido ante el Alavés. Mbappé anotó el primer gol del encuentro, el cual terminó ganando el equipo merengue por marcador de 1-2 en casa de sus rivales.

Con este resultado, el Real Madrid de Xabi Alonso recorta la diferencia con respecto al FC Barcelona a tan sólo 4 puntos. El equipo blaugrana es quien lidera la competición española con 43 unidades luego de 17 jornadas. Sin embargo, gracias a la gran campaña goleadora de Mbappé, el equipo de la capital se mantiene en la pelea mientras se acercan a la mitad de la temporada.

Noticia relacionada: Mbappé Habla sobre Salud Mental en el Deporte de Élite y Revela Emociones Privadas

¿Cuántos goles lleva Mbappé en la temporada 2025-26?

Luego de anotar un gol ante Alavés en la Fecha 17 de LaLiga, Kylian Mbappé llegó a 26 goles en lo que va de la temporada a nivel de clubes. De esos, 17 los ha anotado en LaLiga y 9 en la UEFA Champions League. De esta manera, el francés que cumplirá 27 años el 20 de diciembre, es el líder anotador de ambas competiciones.

Aunado a esto, el gol que marcó este domingo lo hizo llegar a 70 anotaciones con la camiseta del Real Madrid. A Mbappé le tomó apenas 81 apariciones para alcanzar esta cifra, únicamente seis partidos más que a Cristiano Ronaldo, quien alcanzó esa cantidad en 75 encuentros disputados. Por si fuera poco, el '10' del Madrid está a punto de romper un récord que le pertenece a 'CR7'.

Video: Faitelson Ve Con Buenos Ojos Llegada de Xabi Alonso al Real Madrid

Y es que, en lo que va del año 2025, 'Kiki' ha marcado 56 goles como futbolista merengue y está a sólo tres anotaciones de igualar los 59 tantos que anotó el astro portugués en 2013, cifra que lo tiene como el mayor anotador para el equipo blanco en un año calendario.

Noticias recomendadas: