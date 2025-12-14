¿Por Qué Alexis Vega No Juega Hoy en Final Ante Tigres? Esto Pasó con el Delantero de Diablos

Una cardiaca final del en la Liga MX se juega en el Estadio Nemesio Diez. Toluca busca consolidar el bicampeonato, pero una de sus estrellas no está en la cancha, lo que ha despertado la duda de sus aficionados y los espectadores: ¿por qué Alexis Vega no juega hoy? Te contamos qué le pasó al delantero de los Diablos Rojos.

Y es que pese a que su actuación dentro —y fuera— de la cancha pudiera resultar controvertida para muchos seguidores del balompié mexicano, se ha consolidado como uno de los jugadores más respetados.

¿Por qué Alexis Vega no juega hoy?

Alexis Vega se perdió los últimos dos juegos del torneo regular, así como los partidos decisivos del torneo: cuartos de final, semifinales y la final de ida del Apertura 2025.

El jugador del Toluca sufrió una lesión por la que no ha sido convocado por Antonio Mohamed.

Durante el arranque en el partido de vuelta, el delantero mexicano se ha encontrado en la banca, pero se espera que la estrategia del director técnico lo incluya como "extintor" en caso de emergencia en el encuentro final ante el club de la UANL.

¿Qué le pasó a Alexis Vega?

Alexis Vega ha tenido un complicado torneo Apertura 2025, con tres lesiones que lo han mantenido lejos del rendimiento que ofreció en temporadas anteriores.

De acuerdo con reportes, fueron tres complicaciones de salud las que sufrió el jugador en el certamen en desarrollo. La primera de la rodilla, ante los Xolos; posteriormente, presentó un desgarre en la jornada 15.

La última afección está relacionada con problemas en tendones, de acuerdo con TUDN. El atacante mexicano fue sometido a estudios por un posible problema.

