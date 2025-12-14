Video: Aficionado del Toluca Agrede a Gignac en la Final de la Liga Mx 2025

Un incidente de violencia empañó la final de la Liga MX 2025 cuando un aficionado del Toluca agredió al delantero francés André-Pierre Gignac durante el partido de vuelta disputado en el Estadio Nemesio Diez. El hecho ocurrió cuando el jugador de Tigres se dirigía al banquillo tras ser sustituido.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran al aficionado, vestido con indumentaria roja del Toluca y pantalón de mezclilla, en la zona cercana al campo de juego.

El episodio fue calificado por comentaristas deportivos como un acto completamente inaceptable y lamentable.

El partido siguió su curso hasta la ronda de penales en donde se definió al campeón de la Liga MX 2025.

