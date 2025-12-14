Video: Aficionado del Toluca Agrede a Gignac en la Final de la Liga Mx 2025
N+
Un aficionado del Toluca agredió a André-Pierre Gignac durante la final de la Liga MX ante Tigres en el Estadio Nemesio Diez
Un incidente de violencia empañó la final de la Liga MX 2025 cuando un aficionado del Toluca agredió al delantero francés André-Pierre Gignac durante el partido de vuelta disputado en el Estadio Nemesio Diez. El hecho ocurrió cuando el jugador de Tigres se dirigía al banquillo tras ser sustituido.
Las imágenes difundidas en redes sociales muestran al aficionado, vestido con indumentaria roja del Toluca y pantalón de mezclilla, en la zona cercana al campo de juego.
🚨¡Lo lamentable! Aficionado del Toluca agrede a Gignac cuando sale de cambio— Redes TUDN (@redes_TUDN) December 15, 2025
🔴#EsUnInfierno en vivo por @MiCanal5 , @VIX @Univision pic.twitter.com/tf8mVSZ978
El episodio fue calificado por comentaristas deportivos como un acto completamente inaceptable y lamentable.
El partido siguió su curso hasta la ronda de penales en donde se definió al campeón de la Liga MX 2025.
