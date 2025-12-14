Declaran Alerta Epidemiológica Nacional por Viajes de Fin de Año por Influenza H3N2 en Este País

El Ministerio de Salud declaró alerta epidemiológica a nivel nacional como medida preventiva ante el incremento de viajes internacionales, la movilización interna y las aglomeraciones propias de las festividades de fin de año.

La medida busca anticiparse al probable ingreso y diseminación de enfermedades provenientes de otros países.

Según el comunicado, la alerta se enfoca particularmente en dos enfermedades: la influenza A (H3N2) subclade K y el sarampión.

El documento establece que esta declaratoria tiene como objetivo:

fortalecer las acciones de vigilancia epidemiológica, prevención, control y respuesta sanitaria en todos los establecimientos de salud públicos y privados del país

La autoridad sanitaria dispuso acciones específicas en diversos ámbitos del sistema de salud. Entre las áreas prioritarias se encuentran la vigilancia epidemiológica, el laboratorio, las inmunizaciones, la comunicación, la promoción de la salud y las operaciones sanitarias, todo ello orientado a garantizar una respuesta oportuna del sistema sanitario.

Las recomendaciones dirigidas a la población incluyen mantener actualizado el esquema de vacunación, especialmente contra el sarampión, adoptar medidas de prevención frente a las infecciones respiratorias y acudir al establecimiento de salud más cercano ante la presencia de síntomas.

El comunicado fue emitido en Lima este domingo 14 de diciembre de 2025 por el Ministerio de Salud de Perú (Minsa). La medida aplica para todo el territorio peruano y abarca tanto establecimientos de salud públicos como privados.

