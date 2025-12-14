Autobús Escolar Cae a Barranco en Zona Rural de Colombia; Hay 17 Muertos

Un bus escolar cayó por un barranco en una zona del norte de Colombia y provocó la muerte de 17 personas y al menos 20 heridos, informaron el domingo las autoridades.

El accidente se produjo entre las poblaciones de Remedios y Zaragoza, en el departamento de Antioquia, en el noroeste de Colombia, cuando jóvenes de un liceo regresaban de una excursión, dijo Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia en su cuenta de X.

Piden Repatriar a Joven Mexicano que Murió Durante Viaje a Colombia

"Antioquia toda entera llora la muerte de 17 personas en el trágico accidente del bus con estudiantes" que regresaban de celebrar su graduación de bachillerato en playas del vecino departamento de Sucre, agregó Rendón. El gobernador no detalló las causas del siniestro vial.

De las 20 personas heridas, seis fueron trasladadas a Medellín, la capital departamental, tres de ellas en estado grave.

Sin encendido navideño

El Liceo Antioqueño publicó en Instagram fotografías de los jóvenes fallecidos, mientras que la Alcaldía de Bello anunció que este domingo no encenderá el alumbrado navideño y que, en su lugar, instalará un tótem por cada víctima del accidente.

Sus perfiles en redes sociales, al igual que los del Ministerio de Transporte y de la estatal Agencia Nacional de Seguridad Vial, aparecen en tonos grises con una cinta negra en señal de luto.

"Nos Faltaban Dos Semanas para Casarnos", Novia de Marco Antonio Jarillo, Asesinado en Colombia

La alcaldesa de Bello, Lorena González, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y aclaró en un video compartido en X que la excursión había sido organizada por los propios estudiantes y no por la rectoría ni por la Secretaría de Educación del municipio.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, también lamentó el siniestro y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

"No me gusta que los jóvenes mueran. Menos cuando van a estudiar o descansar alegres. Lo siento mucho por ellos y sus familias. Son las malas noticias en nuestra Patria", escribió el mandatario en X.

Mensajes de condolencia fueron expresados también por varios líderes políticos, entre ellos los expresidentes Álvaro Uribe (2002-2010) e Iván Duque (2018-2022).

Historias recomendadas:

Vinculan a Proceso César "N", Exgobernador de Chihuahua, durante Audiencia en el Altiplano

José Antonio Kast de Extrema Derecha, El Nuevo Presidente Electo de Chile