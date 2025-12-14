Trump Expresa Condolencias por Tiroteos en Universidad Brown y Bondi Beach

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump emitió un mensaje de condolencias por múltiples incidentes trágicos ocurridos recientemente, destacando un "terrible atentado antisemita" en Australia, la muerte de tres "patriotas" en Siria y un suceso con víctimas en la Universidad Brown.

Tragedia en la Universidad Brown

Trump lamentó la pérdida de vidas en la Universidad Brown, una institución que calificó como "una de las mejores universidades del mundo". El presidente confirmó que dos personas de la universidad "ya no están con nosotros" y otras nueve resultaron heridas, dos de las cuales "nos miran ahora desde el cielo", refiriéndose a los fallecidos. Expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y deseó una pronta recuperación a los nueve heridos.

Ataque Antisemitista en Australia

El mandatario también se refirió a un "terrible atentado" en Bondi Beach en Sídney, Australia, calificándolo explícitamente como "un atentado antisemita". Según Trump, el incidente dejó un saldo de once muertos y veintinueve heridos graves. Envió sus respetos al primer ministro y a las autoridades australianas.

Pérdidas de Soldados en Siria

Trump también confirmó que tres "grandes patriotas" murieron en un atentado en Siria. Aclaró que el ataque no fue perpetrado por el gobierno sirio, sino por el Estado Islámico, e indicó que el nuevo presidente sirio había "luchado a nuestro lado". El incidente dejó además tres heridos; dos de ellos ya fueron dados de alta del hospital y el tercero se encuentra en proceso de recuperación. Trump finalizó expresando sus respetos a las familias de los tres soldados caídos, reconociendo que fue "un día duro".

