Detienen a Presunto Implicado en Tiroteo en Universidad Brown

La policía detuvo a una persona implicada en el tiroteo de la Universidad de Brown, que dejó dos estudiantes muertos y nueve más heridos.

"Hemos detenido a una persona de interés en relación con el tiroteo de ayer en Brown. Se ha levantado la orden de confinamiento", publicó la Policía de Providence.

Cientos de policías se desplegaron en el campus, así como los vecindarios cercanos, y revisaron videos en la búsqueda del tirador que abrió fuego en un aula.

La búsqueda se extendió hasta bien entrada la noche, mucho después del tiroteo en el edificio de ingeniería de la escuela de la Ivy League en Providence, Rhode Island, durante los exámenes finales.

El video de vigilancia publicado por la policía muestra al sospechoso, vestido de negro, caminando tranquilamente lejos de la escena. Su rostro no es visible y los investigadores dijeron que no estaba claro si el sospechoso era un estudiante.

El presunto atacante fue visto por última vez saliendo del edificio de ingeniería y algunos testigos dijeron a la policía que podría tener unos 30 años. Podría haber empleado una máscara de camuflaje, dijo el subjefe de policía de Providence, Timothy O'Hara.

La presidenta de la universidad, Christina Paxson, dijo que le informaron que diez personas baleadas eran estudiantes. Otra persona resultó herida por fragmentos del tiroteo, pero no estaba claro si era un estudiante, dijo.

La búsqueda del tirador paralizó el campus, los vecindarios cercanos llenos de elegantes casas de ladrillo y el centro de la ciudad en la capital de Rhode Island. Las calles, que normalmente están llenas de actividad los fines de semana, estaban inquietantemente silenciosas.

Los estudiantes se mantuvieron a cubierto durante horas hasta la noche. Agentes con equipo táctico sacaron a los estudiantes de algunos edificios del campus y los llevaron a un centro deportivo para que esperasen allí. Otros llegaron al refugio en autobuses sin abrigos ni pertenencias.