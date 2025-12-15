Inicio Entretenimiento Alcaldesa de Los Ángeles Lamenta Muerte de Rob Reiner y su Esposa Michele: “Investigación Sigue"

Alcaldesa de Los Ángeles Lamenta Muerte de Rob Reiner y su Esposa Michele: “Investigación Sigue"

|

N+

-

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, publicó un mensaje en el que lamentó la muerte de Rob Reiner y su esposa, Michele, y aseguró que sigue la investigación para aclarar el hecho

Hallan Muertos a Rob Reiner y su Esposa en su Casa de Los Ángeles; Indagan Homicidio.

Hallan Muertos a Rob Reiner y su Esposa en su Casa de Los Ángeles; Indagan Homicidio.

COMPARTE:

Rob Reiner y su esposa, Michele Singer, fueron encontrados muertos en su casa de Los Ángeles, en California, Estados Unidos, el domingo, 14 de diciembre de 2025; la alcaldesa, Karen Bass, lamentó el fallecimiento de la pareja.

Esto es lo que se sabe sobre la muerte de Rob Reiner

Alcaldesa de Los Ángeles lamenta la muerte de Rob Reiner

En sus redes sociales, la alcaldesa de Lo Ángeles mencionó que "esta es una pérdida devastadora para nuestra ciudad y nuestro país. Las contribuciones de Rob Reiner resuenan en la cultura y la sociedad estadounidenses, y ha mejorado innumerables vidas gracias a su trabajo creativo y su lucha por la justicia social y económica".

"Con profundo pesar anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner", declaró un vocero de la familia en un comunicado, informó Variety.

"Estamos desconsolados por esta repentina pérdida y solicitamos privacidad en estos momentos increíblemente difíciles", señaló el comunicado.

Información en desarrollo...

​​​​​​Historias recomendadas:

Con información de N+.​​​​

Espectáculos
Inicio Entretenimiento Muerte rob reiner y esposa michele alcaldesa los angeles asegura investigacion caso sigue