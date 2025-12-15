Alcaldesa de Los Ángeles Lamenta Muerte de Rob Reiner y su Esposa Michele: “Investigación Sigue"

Rob Reiner y su esposa, Michele Singer, fueron encontrados muertos en su casa de Los Ángeles, en California, Estados Unidos, el domingo, 14 de diciembre de 2025; la alcaldesa, Karen Bass, lamentó el fallecimiento de la pareja.

Esto es lo que se sabe sobre la muerte de Rob Reiner

Rob Reiner, actor, director y productor estadounidense, fue encontrado muerto este domingo en su casa de Brentwood, en Los Ángeles, junto a su esposa, Michele Singer.

De acuerdo con algunos medios estadounidenses como Variety y People, la pareja habría sido apuñalada.

La Policía de Los Ángeles investiga el caso como homicidio.

Alcaldesa de Los Ángeles lamenta la muerte de Rob Reiner

En sus redes sociales, la alcaldesa de Lo Ángeles mencionó que "esta es una pérdida devastadora para nuestra ciudad y nuestro país. Las contribuciones de Rob Reiner resuenan en la cultura y la sociedad estadounidenses, y ha mejorado innumerables vidas gracias a su trabajo creativo y su lucha por la justicia social y económica".

This is a devastating loss for our city and our country. Rob Reiner’s contributions reverberate throughout American culture and society, and he has improved countless lives through his creative work and advocacy fighting for social and economic justice. An acclaimed actor,… — Mayor Karen Bass (@MayorOfLA) December 15, 2025

"Con profundo pesar anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner", declaró un vocero de la familia en un comunicado, informó Variety.

"Estamos desconsolados por esta repentina pérdida y solicitamos privacidad en estos momentos increíblemente difíciles", señaló el comunicado.

Información en desarrollo...

