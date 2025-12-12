Agricultores Amenazan con Nuevo Bloqueo en Carreteras: Fecha del Próximo Paro Nacional

Grupos de agricultores amenazaron con un nuevo paro nacional; aquí te decimos la fecha en la que pretenden volver a bloquear las carreteras del país, si no se llega a un acuerdo con las autoridades del Gobierno federal.

Campesinos Unidos de Sinaloa publicaron, en sus redes sociales, un mensaje en que convocaron a estar “listos y atentos para manifestarnos nuevamente, en unidad y con la fuerza que nos caracteriza”.

¿Cuándo será el nuevo paro nacional de agricultores?

De acuerdo con la publicación, los agricultores volverán con bloqueos carreteros el próximo martes, 16 de diciembre de 2025.

Se esperan resultados definitivos sobre el gran problema que enfrenta nuestro campo, y no podemos bajar la guardia. El futuro de nuestras cosechas, nuestras familias y nuestra tierra está en juego.

Información en desarrollo…

