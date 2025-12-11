Atrapados en Elevador: Así Rescataron a Más de 10 Personas en Sears de Avenida Juárez, en CDMX

Autoridades de Ciudad de México reportaron que más de 10 personas quedaron atrapadas hoy, 11 de diciembre de 2025, en un elevador de una tienda comercial de Avenida Juárez 14, en la zona Centro de CDMX; aquí te contamos cómo fue el rescate.

De acuerdo con los primeros reportes, se trataría de la tienda departamental Sears, sucursal Centro Histórico, donde “equipos de emergencias atendieron un reporte de una falla mecánica del elevador de una plaza comercial”, ubicada en la Avenida Juárez, colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc, detalló la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de CDMX.

Rescatan a 13 personas atrapadas en elevador de Sears

Por el incidente en el elevador, 13 personas fueron rescatadas, de las cuales, algunas de ellas presentaron crisis nerviosa, informaron las autoridades de CDMX.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil apuntó que dos de las personas rescatadas fueron atendidas por elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) por crisis nerviosa.

Equipos de emergencias atendieron un reporte de una falla mecánica del elevador de una plaza comercial ubicada en Av. Juárez, Col. Centro, @AlcCuauhtemocMx. Siete personas fueron liberadas por @Bomberos_CDMX y el #ERUM; dos de ellas fueron atendidas por cuadro de crisis nerviosa.… pic.twitter.com/Rl8lgM7E6Y — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 11, 2025

Mientras que el Heroico Cuerpo de Bomberos de CDMX informó que rescató a 13 personas, que estaban atrapadas en el elevador de Sears.

Posteriormente, Juan Manuel Cova, director general del Cuerpo de Bomberos de CDMX, también conocido como jefe vulcano, reportó como concluido el rescate de las 13 personas.

#AlMomento Rescatamos a 13 personas que permanecían atrapadas en un elevador en un centro comercial ubicado en la colonia Juárez. Sin lesionados. #ServicioConcluido@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/iCIXRqjB6o — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) December 11, 2025

Mapa de Sears, sucursal Centro Histórico

