Inicio Ciudad de México Atrapados en Elevador: Así Rescataron a Más de 10 Personas en Sears de Avenida Juárez, en CDMX

Atrapados en Elevador: Así Rescataron a Más de 10 Personas en Sears de Avenida Juárez, en CDMX

|

N+

-

Por el incidente en el elevador, siete personas presentaron crisis nerviosa

Bomberos de CDMX rescatan a las personas que quedaron atrapadas en el elevador

Bomberos de CDMX rescatan a las personas que quedaron atrapadas en el elevador. Foto: X @SGIRPC_CDMX

COMPARTE:

Autoridades de Ciudad de México reportaron que más de 10 personas quedaron atrapadas hoy, 11 de diciembre de 2025, en un elevador de una tienda comercial de Avenida Juárez 14, en la zona Centro de CDMX; aquí te contamos cómo fue el rescate.

De acuerdo con los primeros reportes, se trataría de la tienda departamental Sears, sucursal Centro Histórico, donde “equipos de emergencias atendieron un reporte de una falla mecánica del elevador de una plaza comercial”, ubicada en la Avenida Juárez, colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc, detalló la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de CDMX.

Noticia relacionada: Aparatosos Choque en Paseo de la Reforma Hoy; Conductor se Queda Dormido

Rescatan a 13 personas atrapadas en elevador de Sears

Por el incidente en el elevador, 13 personas fueron rescatadas, de las cuales, algunas de ellas presentaron crisis nerviosa, informaron las autoridades de CDMX.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil apuntó que dos de las personas rescatadas fueron atendidas por elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) por crisis nerviosa.

Mientras que el Heroico Cuerpo de Bomberos de CDMX informó que rescató a 13 personas, que estaban atrapadas en el elevador de Sears.

Posteriormente, Juan Manuel Cova, director general del Cuerpo de Bomberos de CDMX, también conocido como jefe vulcano, reportó como concluido el rescate de las 13 personas.

Mapa de Sears, sucursal Centro Histórico

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT

Accidentes CDMXTendencias
Inicio Ciudad de México Elevador atorado sears avenida juarez cdmx asi rescataron personas atrapadas