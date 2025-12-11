Explosión Nunca Antes Vista en Agujero Negro Sorprende a Científicos: Esto Descubrieron

Telescopios de la NASA, de la Agencia Espacial Europea y de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial captaron una explosión nunca antes vista en una galaxia lejana, proveniente de un agujero negro; aquí te explicamos qué encontraron los científicos luego de este suceso.

El descubrimiento por la inusual explosión

La inusual explosión fue detectada por los principales telescopios espaciales de rayos X y en cuestión de horas, generó poderosos vientos que expulsaron material al espacio a unas velocidades vertiginosas de 60,000 kilómetros por segundo.

Este suceso fue captado, en una galaxia espiral identificada como NGC 3783, por los siguientes telescopios:

XMM-Newton , de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés): Explorador pionero del Universo -"caliente y extremo", durante más de 25 años.

, de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés): Explorador pionero del Universo -"caliente y extremo", durante más de 25 años. XRISM, de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial: Instrumento que trabaja desde 2023, para responder algunas preguntas clave sobre cómo se mueven la materia y la energía a través del cosmos.

Cabe destacar que la galaxia espiral NGC 3783 fue fotografiada recientemente por el telescopio Hubble de la NASA y de la ESA.

Take a spin around a spiral galaxy!@ChandraXray, @NASAHubble, and @NASAWebb studied this galaxy with a black hole at its center that is twice as massive as the Milky Way’s.



Notably, a million-mile-per-hour wind being driven from the black hole lights up the galaxy's center. pic.twitter.com/sFOpRpsgSs — NASA (@NASA) December 9, 2025

Brillante llamarada de rayos X

Los astrónomos detectaron una brillante llamarada de rayos X, que surgió del agujero negro antes de desvanecerse con rapidez.

Los investigadores de la ESA, quienes publicaron los resultados de su descubrimiento en la revista Astronomy and Astrophysics, dijeron que nunca antes habían observado un agujero negro generar vientos con tanta rapidez.

Los expertos señalaron que, por primera vez, vieron cómo una rápida ráfaga de rayos X, procedente de un agujero negro, desencadenó vientos ultrarrápidos de una forma inmediata.

Noticia relacionada: Telescopio James Webb Detecta las Presuntas Primeras Estrellas del Universo

¿Cómo es el agujero negro?

El agujero negro tiene una masa equivalente a 30 millones de soles y alimenta una región extremadamente brillante y activa en el corazón de la galaxia espiral, en una región conocida como Núcleo Galáctico Activo (AGN), que resplandece con todo tipo de luz y emite potentes chorros y vientos hacia el cosmos.

Los vientos del agujero negro se asemejan a grandes erupciones solares de material, conocidas como eyecciones de masa coronal, que se forman cuando el Sol expulsa corrientes de material sobrecalentado al espacio.

De esta manera, el estudio de los investigadores demostró que los agujeros negros supermasivos actúan a veces como el Sol, lo que hace que esos misteriosos objetos parezcan "menos extraños".

Al centrarse en un agujero negro supermasivo activo, los telescopios XMM-Newton y XRISM descubrieron algo nunca visto: Vientos rápidos, ultrarrápidos y provocados por erupciones que recuerdan a los que se forman en el Sol.

Los científicos sugirieron que la física solar y de alta energía podría funcionar de maneras "sorprendentemente familiares" en todo el universo.

Con información de N+ y EFE.

