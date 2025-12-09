Video Capta Inusual Aterrizaje en CDMX: Entérate Qué Pasó con Paracaídas en Balderas y Juárez

Las cámaras del C5 (Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano) de la Ciudad de México captaron un inusual aterrizaje en la zona del Centro Histórico de la CDMX; entérate aquí de lo que sucedió entre las Avenidas Balderas y Juárez, con un paracaídas.

¿Qué pasó en Balderas y Juárez?

Salvador Guerrero Chipres, director del C5 de CDMX, publicó hoy, 9 de diciembre de 2025, el video del momento en que ocurrió el peculiar aterrizaje en calles del Centro de la Ciudad de México.

De acuerdo con el director del C5, un paracaidista quedó atorado en un semáforo ubicado entre Balderas y Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Guerrero Chipres señaló que, en coordinación entre el C2 del Centro Histórico de CDMX y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se dio seguimiento preventivo “para verificar que no hubiera daños ni riesgos en la zona”.

El paracaidista fue identificado como un ciudadano estadounidense, de 36 años de edad, quien se lanzó desde una avioneta ultraligera.

Video: Estadounidense Se Atora en Semáforo de Balderas luego de Lanzarse en Paracaídas

Video del aterrizaje del paracaidista en la zona Centro de CDMX

En el video del C5 se observa el momento en que el paracaidista intentó aterrizar, pero se atoró en un semáforo.

Afortunadamente, la avenida estaba completamente vacía cuando la persona quedó colgando por unos instantes, con el paracaídas atado al semáforo.

Posteriormente, el hombre se quitó el paracaídas, en el momento en que al menos tres personas corrieron para brindarle ayuda.

Luego del accidentado aterrizaje, las personas jalaron el paracaídas, para intentar desatorarlo, pero la tela no cedía ante un tambaleante semáforo.

Después de varios minutos de maniobras, entre autos que ya circulaban sobre la avenida, lograron arrancar al paracaídas, sin que el semáforo sufriera mayor daño.

Casi al final del video se ve cuando una patrulla de CDMX llega al lugar del incidente.

El estadounidense fue detenido por los policías de la CDMX y fue presentado ante un juez cívico; sin embargo, por no existir falta administrativa y no provocar daños, fue liberado.

El monitoreo del @C5_CDMX permitió identificar a un hombre que quedó atorado en un semáforo tras descender en paracaídas en Balderas y Juárez. Desde el C2 Centro Histórico dimos seguimiento preventivo y nos coordinamos con personal de @SSC_CDMX para verificar que no hubiera daños… pic.twitter.com/uy6PIRZArU — Dr. Salvador Guerrero Chiprés (@guerrerochipres) December 9, 2025

Mapa de Balderas y Juárez

Con información de N+.

RMT