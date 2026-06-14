El pasado sábado se registró un accidente entre dos vehículos, cuando uno de ellos tomó un retorno en el bulevar Timoteo Lozano en León, Guanajuato.

De acuerdo al reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron en el cruce de los bulevares Timoteo Lozano y San Pedro en la colonia La Moreña en León.

Vehículo choca y cae al río en el bulevar Timoteo Lozano

Una camioneta azul se disponía a tomar el retorno, cuando fue impactada por un vehículo de color rojo, el cual era conducido por una mujer.

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El choque provocó que el automóvil rojo cayera al río que se encuentra sobre el bulevar Timoteo Lozano, quedando volcado en el cause.

Una conductora tuvo que ser llevada a un hospital

Conductores que presenciaron el accidente, llamaron a la Central de Emergencias 911, para que brindaran atención médica a las víctimas.

Paramédicos llegaron al lugar, que ya estaba resguardado por elementos de la Policía Vial, encontrando solamente a una mujer lesionada, quien tuvo que ser llevada a un hospital.

Autoridades se encargarán de realizar las investigaciones pertinentes para deslindar responsabilidades, los autos fueron trasladados a una pensión municipal.