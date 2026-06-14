Conductora Resulta Herida al Caer su Auto al Río en el Bulevar Timoteo Lozano en León

Una conductora resultó lesionada por lo que tuvo que ser trasladada a un hospital, después de sufrir la volcadura de su auto, terminando en un río en León, Guanajuato.

Una mujer resultó lesionada en el accidente.N+

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Impactante accidente en León: un auto cae al río tras ser chocado en el bulevar Timoteo Lozano. La conductora fue trasladada al hospital. Conoce más sobre el incidente.

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