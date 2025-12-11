Sheinbaum Responde a Trump por Contaminación de Agua en la Frontera México y Estados Unidos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre los señalamientos que hizo por la contaminación del agua en el Río Tijuana, en la frontera entre ambos países.

En contexto: Trump exigió a México resolver “inmediatamente” el problema del agua y alcantarillado en la frontera con Estados Unidos, al que calificó como una "amenaza" para su país.

Trump exigió a México resolver “inmediatamente” el problema del agua y alcantarillado en la frontera con Estados Unidos, al que calificó como una "amenaza" para su país. El presidente de Estados Unidos aseguró que México estaría vertiendo aguas residuales no tratadas al Río Tijuana, provocando un "peligro para la salud" en comunidades fronterizas estadounidenses.

Además, Donald Trump amenazó con imponer aranceles del 5% a México, por el supuesto incumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, que regula la gestión de los ríos Colorado, Bravo y Conchos.

En la conferencia mañanera de hoy, 11 de diciembre de 2025, Claudia Sheinbaum Pardo explicó que existe un primer acuerdo que se firmó en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que “derivó en la construcción de una planta de tratamiento que la hicieron los ingenieros militares y que ya está funcionando”.

La mandataria agregó que recientemente hubo un acuerdo entre Alicia Bárcena, titular de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Lee Zeldin, titular de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, quienes firmaron un "esquema de entendimiento, que tiene que ser aterrizado en el acuerdo que se va a firma ahora".

Sheinbaum detalló que dicho entendimiento consiste en que Estados Unidos debe ampliar una planta de tratamiento en San Diego, California, y que aún no lo hace, pero debe cumplir. En el caso de México, refirió que "tenemos que hacer otras obras, que vamos a realizar a partir del próximo año: una serie de colectores y la ampliación de la planta de tratamiento, que ya está en funcionamiento, ese es el objetivo".

Drenaje de Tijuana sí se vertía al Pacífico

La presidenta de México reconoció que “durante muchos años, parte del drenaje de Tijuana se vertía al Pacífico”, sin embargo, “lo que se busca es evitar esta contaminación, y ya hubo un primer acuerdo y ahora hay un segundo acuerdo”.

Mencionó que quizá el presidente Trump “no estaba suficientemente informado. No podemos determinar cuál fue la razón por la que hizo esta publicación”, en la que pidió a México tomar acciones por la contaminación del agua en el Río Tijuana.

“En particular, en ese caso, ya hay acuerdos que tienen que quedar establecidos en lo que se está trabajando, en estos días se ha venido trabajando y el día de hoy, es decir, no hay problema”, apunto Sheinbaum Pardo.

Reiteró que actualmente hay una mesa de trabajo con relación al Tratado de Aguas de 1944, cuestión por la que Trump amenazó con imponer 5% de aranceles a México y afirmó que “el agua que se puede entregar es el agua que se puede entregar, no se puede entregar más. Está determinada por la cantidad de precipitación pluvial de 2025”.

Hay la voluntad de ambos países -que es lo bueno- de poder llegar a un acuerdo sin necesidad de llegar a un asunto de tarifas y otros temas.

Cuestionada sobre el llamado de Trump a México, Sheinbaum dijo que “hay que ver que quiere decir inmediatamente”.

