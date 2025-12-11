Sheinbaum Explica por qué No se Entregó Más Agua a Estados Unidos y Confía en Llegar a Acuerdo

Durante la conferencia de prensa matutina de hoy, 11 de diciembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló por qué no se ha entregado más agua a Estados Unidos y resaltó que confía en llegar a un acuerdo.

Explicó que la entrega depende de cuánta agua haya, que debido a la sequía de los últimos años no se ha podido dar, pero que espera cumplir de mejor forma con el Tratado de 1944 en medio de la amenaza del presidente Trump de imponer un arancel de 5%.

Todo depende también de cuánta lluvia tengamos. En 2025 hubo más lluvia que en 2024, 2023 y 2022 y nos permite cumplir de mejor manera con el tratado y tiene que haber ese reconocimiento entre los países. Yo espero hoy mismo pueda llegarse a un acuerdo.

Sheinbaum señala que este jueves siguen reuniones con autoridades de EUA

Sheinbaum Pardo reiteró que su gobierno mantiene comunicación constante con autoridades estadounidenses y con los gobernadores de los estados fronterizos para encontrar una salida que permita cumplir con los compromisos binacionales sin poner en riesgo el consumo humano ni afectar al sector agrícola nacional. Precisó que este jueves siguen las reuniones con autoridades y que la entrega del agua está determinada por la cantidad que dejaron las lluvias de 2025.

De igual manera contempló el uso excesivo de agua en varias partes del norte, específicamente en Chihuahua, donde hay pozos no registrados, así como cultivos que demandan mucha agua, como el del nogal, recordó que por ello se deriva la nueva Ley de Aguas, que contempla el consumo humano y doméstico como un derecho.

Cabe señalar que representantes de Estados Unidos y de México han llevado a cabo reuniones para abordar el tema de la entrega.

