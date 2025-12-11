UIF Bloquea Cuentas y Empresas del Círculo Cercano al ‘Limones’, Integrante de ‘Los Cabrera’

El Gabinete de Seguridad informó hoy, 11 de diciembre de 2025, que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), bloqueó cuentas y empresas del círculo cercano a Edgar ‘N’, alias Limones, presunto integrante del grupo criminal Los Cabrera, detenido en Durango.

En contexto: El Limones fue detenido junto con un grupo de personas en Durango, derivado de trabajos de inteligencia para detener a las personas generadoras de violencia en la región.

Edgar 'N' fue identificado como jefe de plaza y operador financiero de Los Cabrera, en la región Laguna, en Durango y Coahuila.

Según las investigaciones, Los Cabrera son un grupo afín a Los Mayos, del Cártel del Pacífico.

La UIF había identificado operaciones irregulares, vinculadas con extorsión y fraude.

Edgar 'N' era secretario de la Organización de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), en Durango.

El Limones se encontraba en el segundo nivel de la estructura criminal Los Cabrera, donde presuntamente recibía órdenes de José Luis Cabrera Sarabia, alias El 03 o El 300.

UIF bloquea cuentas y empresas ligadas al Limones

Este jueves, la UIF detalló que fueron bloqueadas varias cuentas ligadas al Limones, así como empresas con diferentes giros, entre ellos:

Inmobiliario

Servicios integrales e ingeniería.

De acuerdo con la UIF, dichas empresas presentaban patrones financieros irregulares con aparentes recursos de procedencia ilícita. Además, tenían características de empresas fachada y eran utilizadas para simular pagos de nómina y realizar operaciones de compraventa de vehículos de lujo, pagos en efectivo y transferencias fraccionadas, sin actividad económica real identificada.

La UIF subrayó que estas acciones se realizaron con el fin de proteger a las víctimas de extorsión y fraude, así como blindar a la banca nacional.

