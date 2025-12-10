FGR Asegura Oficinas de la CATEM Después de la Captura del "Limones", Líder de Los Cabrera

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que, como resultado de labores de inteligencia coordinadas, fue detenido en Durango Edgar “N”, alias “Limones”, identificado como integrante de una organización criminal.

Según con el funcionario, el operativo fue encabezado por la Secretaría de Marina (SEMAR), en colaboración con la DEFENSA, la propia SSPC, la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia.

La captura representa, según Harfuch, un golpe directo a las redes de extorsión, en concordancia con la Estrategia Nacional contra la Extorsión instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Edgar “N” era señalado por extorsionar a comerciantes y ganaderos, además de encargarse de operaciones financieras para una estructura criminal. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había detectado movimientos irregulares vinculados con actividades de extorsión y fraude.

Durante la operación se aseguraron armas largas, una granada y equipo táctico utilizado por el presunto delincuente, de acuerdo con lo informado por Harfuch.

El secretario también agradeció la participación del Gobierno de Coahuila, destacando su coordinación activa en la detención y en los trabajos permanentes contra la extorsión en la región.

FGR asegura oficinas de la CATEM en Gómez Palacio

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró este miércoles las oficinas de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) ubicadas en el centro de Gómez Palacio, Durango, como parte de un operativo que se llevó a cabo horas después de la detención de Edgar “N”, alias “El Limones”.

Según con la información, el cateo inició durante la madrugada y concluyó alrededor de las 14:40 horas. Al finalizar, agentes federales colocaron sellos de aseguramiento en el inmueble situado sobre la Calle 20 de Noviembre. También fue asegurada una propiedad ubicada justo enfrente de las oficinas.

Testigos señalaron que el operativo comenzó desde primeras horas del día. De manera simultánea, se realizaron acciones en otros puntos del estado, incluida la ciudad de Durango y colonias como Hipódromo y El Ciprés.

