Cliente Atropella a Mesera para Evitar Pagar la Cuenta de Bar en Torreón

Una mesera fue atropellada por un cliente en un bar de Torreón durante la madrugada de este miércoles 10 de diciembre. Según los primeros reportes, el cliente salió del establecimiento sin pagar la cuenta y arrolló a la empleada.

El accidente ocurrió cuando la víctima, identificada como Nancy, de 30 años, salió a recordarle al sujeto que debía pagar la cuenta, sin embargo, el hombre escapó y le pasó la llanta por encima del pie de la mujer.

Nancy fue trasladada por paramédicos de la Cruz Roja a a un hospital para recibir atención médica en su tobillo, al lugar de los hechos acudieron corporaciones de seguridad, incluyendo la Policía Municipal de Torreón.

También arribaron agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) quienes se encargarán de la investigación de los hechos e iniciaron una búsqueda para dar con el paradero del responsable.

Mesero hiere a cliente con un dardo dentro de bar en Piedras Negras

Un cliente resultó lesionado luego de que un mesero le arrojó un dardo dentro de un restaurante-bar ubicado en Piedras Negras. Los hechos ocurrieron cerca de la medianoche del 12 de noviembre, cuando el trabajador lanzó el objeto directamente contra el comensal, provocándole heridas en el cuello y el hombro.

Noticia relacionada: Mesero Lanza Dardo y Hiere a Cliente en Bar de Coahuila

Autoridades acudieron al sitio después del reporte y procedieron a clausurar el establecimiento mientras se realizaban las investigaciones correspondientes. El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, mencionó que el mesero que dado de baja y cuentan con los videos de seguridad donde se observa el momento del ataque.

Mesero Agrede a Cliente con un Dardo en Bar de Piedras Negras.

Historias recomendadas: