Muere Niña de 10 Años por Presunto Caso de Rickettsia en Torreón

Una menor de 10 años, identificada como María, murió el pasado domingo 7 de diciembre debido a un fallo multiorgánico, sin embargo, los vecinos de la colonia Benito Juárez, sospechan que la causa de muerte podría estar relacionada con una posible rickettsiosis, una enfermedad transmitida por garrapatas y pulgas que puede ser mortal si no se trata a tiempo.

Noticia relacionada: Muere Menor por Presunta Rickettsia en Torreón

Los habitantes de la colonia están alarmados y piden a las autoridades que realicen una investigación exhaustiva para determinar la causa exacta de la muerte de la niña y que se tomen las medidas necesarias para prevenir futuros casos, además, solicitan que se realice una fumigación en la zona para eliminar posibles focos de infección.

Otra de las preocupaciones de los vecinos es la gran cantidad de perros callejeros que se encuentran en las calles de la colonia, la señora Claudia, una de las afectadas, expresó su preocupación por la seguridad de los niños y adultos que viven en la zona, ya que estos animales pueden ser portadores de enfermedades y representar un riesgo para la salud pública.

Registran casos de Rickettsia en ciudades de Coahuila

La Secretaría de Salud de Coahuila confirmó 19 casos de rickettsiosis en distintos municipios del estado, con reportes en Saltillo, Sabinas, Ramos Arizpe, Arteaga, Parras, San Pedro y Torreón.

¿Cuál es la Ciudad con Más Casos de Rickettsia en Coahuila?

Asimismo, se reportaron nueve defunciones asociadas a esta enfermedad, correspondientes a casos registrados en Saltillo, San Pedro, Arteaga, Sabinas y Torreón. Como parte de las acciones preventivas, la dependencia estatal llevó a cabo jornadas de fumigación, esterilización y desparasitación de mascotas en miles de viviendas.

Historias recomendadas: