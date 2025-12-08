Mujer Apuñala a Trabajadores de Anexo en Saltillo

Dos trabajadores de un anexo ubicado en la colonia Fundadores fueron apuñalados con un arma blanca por una mujer durante su traslado para ser internada en un centro de rehabilitación en Saltillo.

Los trabajadores, identificados como Sebastián, de 22 años, y María del Socorro, de 37, resultaron con lesiones menores. El hombre presentó una herida de entre tres y cuatro centímetros en el hombro izquierdo, mientras que la mujer sufrió un corte en el brazo izquierdo. Ambos permanecieron hospitalizados para recibir atención médica.

De acuerdo con el reporte, los trabajadores acudieron a realizar un traslado asistido que se tornó violento y derivó en una persecución. Durante los forcejeos, la joven identificada como Andrea, presuntamente bajo los efectos de alguna sustancia, los atacó por la espalda. Tras lo ocurrido, se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Encuentran a internos maniatados en centro de rehabilitación en Parras

Un interno logró escapar de un centro de rehabilitación en Parras de la Fuente, lo que derivó en una denuncia por presuntos malos tratos dentro del anexo. Tras el reporte de los familiares, las autoridades acudieron al lugar y detectaron irregularidades en el funcionamiento del inmueble, el cual no contaba con las condiciones adecuadas.

Durante la inspección, se localizaron al menos tres internos atados de pies y manos, quienes presentaban golpes visibles. A raíz de estos hechos, varias familias interpusieron denuncias formales y la Fiscalía inició una investigación para determinar responsabilidades.

