Explota Casa por Acumulación de Gas en Torreón; Hay Tres Personas con Quemaduras

Tres personas resultaron con quemaduras luego de la explosión de un tanque de gas en Torreón. El incidente se registró la tarde de este lunes al interior de una casa ubicada en la colonia Villas San Agustín.

De acuerdo con los primeros informes, una persona realizaba la conexión de un tanque de gas de 30 kilogramos cuando una de las mangueras presentó una fuga. Hasta el momento se desconoce la causa que originó la explosión.

Al interior del inmueble se encontraban dos personas, Fabián, quien realizaba la maniobra y Daniela de 31 años de edad, quien resultó con quemaduras de primer grado en el brazo izquierdo y el rostro.

Debido a la magnitud de la onda expansiva, una vecina también resultó lesionada. Se desconoce su estado de salud, ya que fue trasladada a un hospital por el propio Fabián. La vivienda donde ocurrió la explosión quedó en pérdida total, además, se estima que al menos 20 casas aledañas resultaron con daños materiales leves.

Explosión de tanque de gas deja un lesionado durante velorio en Francisco I. Madero

Una explosión provocada por un tanque de gas ocurrió durante un velorio en una comunidad de Francisco I. Madero, Coahuila, y dejó como saldo a un hombre con quemaduras. El incidente se registró mientras varias personas se encontraban reunidas en el inmueble, lo que generó momentos de pánico entre los asistentes.

De acuerdo con los primeros reportes, el tanque presentó una fuga y un hombre intentó cerrar la válvula para controlar la situación, pero resultó con lesiones en el rostro y otras partes del cuerpo. Elementos de emergencia acudieron al lugar, aseguraron la zona y retiraron el cilindro, permitiendo que las actividades continuaran sin mayores riesgos.

