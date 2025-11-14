Explota Tanque de Gas Durante Velorio en Francisco I. Madero, Coahuila

Una explosión de un tanque de gas durante un velorio en el municipio de Francisco I. Madero, Coahuila, dejó como saldo a una persona con quemaduras en el rostro.

El incidente ocurrió en un velorio ubicado en la comunidad de Alamito Nuevo León, perteneciente al municipio de Francisco I. Madero. Los hechos se registraron cerca de las 10:22 horas la mañana de este 14 de noviembre del 2024, cuando familiares y amigos se encontraban reunidos para despedir a un hombre que había sido trasladado desde Monterrey para ser velado en su lugar de origen.

Según con los testigos, el tanque de gas LP que se utilizaba para calentar agua comenzó a presentar una fuga repentina. La situación fue controlada gracias a la intervención de un hombre de 65 años, quien, sin dudarlo, se acercó para cerrar la válvula y evitar que el fuego se extendiera. No obstante, su acción le provocó quemaduras de primer y segundo grado en el rostro y otras partes del cuerpo.

La explosión y el flamazo generaron una estampida humana, ya que muchos de los presentes corrieron para ponerse a salvo, provocando que varias personas resultaran afectadas. Elementos de los servicios de emergencia acudieron de inmediato al lugar, brindando atención a los lesionados y verificando que no hubiera daños mayores en la vivienda donde se realizaba el velorio.

Después de asegurar la zona, las autoridades procedieron a retirar el tanque de gas y emitieron recomendaciones a los asistentes para evitar nuevos riesgos, permitiendo que el velorio continuara de manera más segura y sin mayores incidentes.

Muere mujer al explotarle boiler en Allende

Una mujer identificada como Martha Guadalupe, de 67 años, murió luego de que se registrara una explosión provocada por un boiler en su domicilio ubicado en la Colonia Magisterio, en Allende, Coahuila.

El delegado de la Fiscalía en la Región Norte I, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, detalló que la víctima presentó quemaduras de primero y segundo grado en varias partes del cuerpo, además de afectaciones en las vías respiratorias, ocasionadas por una explosión derivada de la acumulación de gas.

Según el reporte preliminar, la mujer se encontraba sola en su hogar cuando uno de los conductos de gas estalló. Fue trasladada de inmediato a un hospital, donde, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció. La autoridad confirmó que se trató de un accidente, por lo que la carpeta de investigación fue cerrada.

