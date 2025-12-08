Muere Hombre al Salir de Negocio de Gorditas en Torreón

La mañana de este lunes 8 de diciembre, un hombre perdió la vida en la vía pública, presuntamente por causas naturales, sobre la avenida Juárez en la colonia Sol de Oriente en Torreón. El hecho generó movilización de autoridades y llamó la atención de vecinos de la zona, quienes observaron la situación.

De acuerdo con testigos, Roberto Valadez Palos, de 53 años de edad, había salido de un puesto de gorditas y al intentar cruzar la calle, se desvaneció en el camellón central de la vialidad. Personas que se encontraban en el lugar solicitaron apoyo de emergencia de manera inmediata.

Elementos de seguridad y personal ministerial arribaron al sitio, pero confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. El agente del Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos y ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) donde se le practicó la necropsia de ley.

Hallan cuerpo de hombre en construcción abandonada en Saltillo

El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado la mañana del jueves en una construcción abandonada ubicada sobre el bulevar Fundadores en Saltillo, cuando se recibió un reporte ciudadano que alertó a las autoridades. Al llegar al sitio, los elementos de seguridad confirmaron el hallazgo en las tapias del inmueble.

Hallan a Hombre sin Vida en Construcción Abandonada en Saltillo.

Se informó que se trataba de un hombre de entre 40 años, quien se encontraba cubierto con cobijas y no presentaba huellas visibles de violencia. Las autoridades presumieron que el fallecimiento pudo haberse debido a causas naturales y continuaron con las diligencias correspondientes para su identificación.

