Familia de Nuevo León Resulta Lesionada al Volcar en Carretera Monterrey-Saltillo

Cinco personas integrantes de una familia originaria del municipio de Apodaca del estado de Nuevo León, resultaron con diversas lesiones luego de volcar la camioneta donde viajaban sobre la carretera Saltillo-Monterrey durante la tarde del domingo 7 de diciembre.

Paramédicos y elementos de Bomberos y Protección Civil del municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, acudieron al lugar a prestar los primeros auxilios a los lesionados en el kilómetro 34.

La familia regiomontana regresaba de real de catorce en una camioneta que sufrió la ponchadura de una llanta y provocó que saliera de la carretera y volcara. Los heridos fueron trasladados por dos ambulancias del municipio de Guadalupe a un hospital del estado de Nuevo León.

Conductor vuelca en periférico de Torreón

La madrugada del jueves 4 de diciembre, un conductor dormitó al volante y volcó, quedando lesionado en el interior del automóvil y causando daños a la infraestructura del municipio.

El accidente ocurrió sobre el periférico Raúl López Sánchez en Torreón, a la altura de la colonia Fidel Velázquez, cuando el vehículo circulaba en dirección de norte a sur, según el hombre dormitó mientras conducía y es cuando perdió el control de la unidad.

El automóvil derribó al menos dos árboles en su trayectoria al volcar, finalmente el conductor fue trasladado a un hospital de la ciudad para recibir atención médica especializada.

