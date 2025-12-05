Mujer de la Tercera Edad Llega Sin Signos Vitales a Estación de Bomberos en Saltillo

La mañana de este viernes 5 de noviembre, una mujer de la tercera edad llegó sin signos vitales a la estación de Bomberos 3, ubicada en la colonia Morelos en la ciudad de Saltillo.

Mujer de 84 Años Llega Sin Vida a Estación de Bomberos en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer de 84 años presentó malestares durante la madrugada, por lo que sus familiares decidieron trasladarla por sus propios medios en busca de atención de emergencia.

Sin embargo al arribar a la estación de bomberos, ya no contaba con signos vitales. Se presume que pudo haber sufrido un infarto. Tras las diligencias de agentes de Servicios Periciales, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Mujer llega sin Signos Vitales a Estación de Bomberos colonia Guayulera

Una mujer de 78 años falleció después de ser llevada por un familiar a la estación de Bomberos de la colonia Guayulera, en Saltillo, la tarde del 22 de octubre de 2025. La mujer presentaba malestares previos y, pese a la intervención del personal, ya no contaba con signos vitales al arribar.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acudieron al lugar para tomar conocimiento del caso y coordinar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

