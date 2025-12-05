Beca Rita Cetina: Calendario Completo de Pagos en Diciembre en Coahuila
Se dio a conocer el calendario completo de pagos de la beca de los programas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro para este diciembre en Coahuila.
El Departamento de Becas del Bienestar en Coahuila informó que, a partir de este jueves, se depositó el apoyo correspondiente a los meses de noviembre y diciembre para los 229 mil 608 beneficiarios de los programas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro. La inversión total asciende a 433 millones 242 mil 700 pesos.
Calendario completo pagos Becas del Bienestar en diciembre
- Jueves 4 de diciembre: Letras A, B
- Viernes 5 de diciembre: Letra C
- Lunes 8 de diciembre: Letras D, E, F
- Martes 9 de diciembre: Letra G
- Miércoles 10 de diciembre: Letras H, I, J, K, L
- Jueves 11 de diciembre: Letra M
- Lunes 15 de diciembre: Letras N, Ñ, O, P
- Martes 16 de diciembre: Letra R
- Miércoles 17 de diciembre: Letra S
- Jueves 18 de diciembre: Letras T, U, V, W, X, Y, Z
También se dio a conocer que se están entregando tarjetas de reposición a quienes reportaron su plástico vencido. En enero se distribuirán las tarjetas de los nuevos registros de la beca Rita Cetina; el 8 de diciembre se entregarán las tarjetas para los nuevos beneficiarios de la beca Benito Juárez, y el 9 de diciembre para los inscritos en Jóvenes Escribiendo el Futuro.
Carlos Rodiles, titular de Becas del Bienestar en Coahuila, señaló que el Gobierno Federal buscará ampliar la cobertura para otorgar una beca a los 294 mil alumnos de primaria de las mil 500 escuelas del estado en 2026.
