Fiscalía Localiza sin Vida a Hombre Reportado como Desaparecido en Coahuila

Tras el reporte de una persona desaparecida, las autoridades de la Fiscalía iniciaron las investigaciones correspondientes y, posteriormente, localizaron al hombre sin vida en Piedras Negras. La víctima fue identificada como Víctor Facio Aranda, quien se desempeñaba como pintor de vehículos.

Hallan Muerto a Hombre Reportado como Desaparecido en Piedras Negras; Tenía Signos de Violencia.

De acuerdo con los primeros informes, el cuerpo presentaba signos de violencia, por lo que se abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso. Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer el caso.

Encuentran cuerpo de joven reportado como desaparecido en la Sierra de Arteaga

Un joven originario de Nuevo León, quien había sido reportado como desaparecido, fue encontrado sin vida en un camino vecinal de la comunidad de Jame, en la Sierra de Arteaga.

El hallazgo ocurrió la tarde del 14 de octubre, luego de que una llamada al 911 alertara sobre la presencia de un cuerpo en avanzado estado de descomposición. Al revisar las características físicas, las autoridades confirmaron que se trataba de Erick Fidel de 20 años, desaparecido desde el 8 de octubre en Apodaca.

