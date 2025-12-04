Avanza Proceso del Tren Saltillo-Nuevo Laredo; Esto se Sabe

El Gobierno de México informó que este 4 de diciembre del 2025 se publicará la licitación del tramo A del Tren Saltillo-Nuevo Laredo, mientras que el tramo B ya avanza en su proceso de concurso, ambos dentro de la Zona Metropolitana de Monterrey.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la reactivación del sistema ferroviario de pasajeros es una estrategia para impulsar el desarrollo nacional y recuperar la conectividad que se perdió después de la privatización del sector.

El titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferrovario (ARTF), Andrés Lajous, precisó que el tramo A tendrá 18.1 km y el tramo B 30.7 km, además de que ya se cuenta con la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto completo. También están en concurso las estaciones de Derramadero a García, en Coahuila.

Más de 100 mil personas al día podrían ser movilizadas

El Gobierno Federal reportó avances en otros proyectos ferroviarios, como el Tren Ciudad de México-Querétaro-Irapuato, para el cual se licitaron 47 nuevos trenes con 65% de contenido nacional, y que movilizarán a más de 100 mil usuarios por día.

Las obras actuales en los trenes del centro del país continúan generando miles de empleos, mientras que nuevos estudios de ingeniería se desarrollarán para futuros tramos que conectarán Querétaro, San Luis Potosí, Saltillo, Guadalajara, Mazatlán y Los Mochis

