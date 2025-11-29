Inicio Estados Sheinbaum Supervisa Avance del Tren Maya de Carga en Quintana Roo y Yucatán

Sheinbaum Supervisa Avance del Tren Maya de Carga en Quintana Roo y Yucatán

Durante su visita a Quintana Roo, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Tren Maya de carga permitirá mejorar la distribución de combustibles.

Claudia Sheinbaum supervisó en Quintana Roo el avance del Tren Maya de carga.

La presidenta supervisa el avanza del Tren Maya de carga. Foto: Gobierno de México

Este sábado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo supervisó los avances del Tren Maya de carga, proyecto que –según destacó– tendrá una “doble utilidad” al fortalecer la logística en el sureste mexicano y contribuir a mejorar la economía regional.

Sheinbaum señaló que la operación de carga del ferrocarril permitirá una mayor distribución de combustibles en el sur del país, lo que podría traducirse en una disminución del precio de la gasolina, históricamente más alto en la región. 

Avanza megaproyecto

La mandataria subrayó que el proyecto continúa avanzando y que su función logística será clave para equilibrar los costos del combustible. Recordó además que el Tren Maya fue impulsado originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador como una obra de integración regional con impacto en turismo, transporte y desarrollo económico.

El Tren Maya es una obra de 1,553 kilómetros de vías que priorizó el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), para los cinco estados del sureste: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.

Claudia Sheinbaum Pardo
