Sheinbaum Supervisa Avance del Tren Maya de Carga en Quintana Roo y Yucatán

Este sábado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo supervisó los avances del Tren Maya de carga, proyecto que –según destacó– tendrá una “doble utilidad” al fortalecer la logística en el sureste mexicano y contribuir a mejorar la economía regional.

En Cancún, Quintana Roo, la presidenta @Claudiashein supervisa avances de obra del Tren Maya de carga; contribuirá a mejorar la distribución de mercancías y la economía regional del sureste.



📸 Fotogalería: https://t.co/DFl84mfWEg pic.twitter.com/zSwCfa12Mq — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 30, 2025

Sheinbaum señaló que la operación de carga del ferrocarril permitirá una mayor distribución de combustibles en el sur del país, lo que podría traducirse en una disminución del precio de la gasolina, históricamente más alto en la región.

Avanza megaproyecto

La mandataria subrayó que el proyecto continúa avanzando y que su función logística será clave para equilibrar los costos del combustible. Recordó además que el Tren Maya fue impulsado originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador como una obra de integración regional con impacto en turismo, transporte y desarrollo económico.

El Tren Maya es una obra de 1,553 kilómetros de vías que priorizó el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), para los cinco estados del sureste: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.

