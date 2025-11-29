García Harfuch Sostiene Encuentro con Transportistas; Acuerda Fortalecer Seguridad en Carreteras

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que sostuvo una reunión con representantes de cámaras y asociaciones del autotransporte, en la cual el Gobierno de México reiteró su compromiso para fortalecer la seguridad en carreteras y brindar mayor protección a este sector estratégico.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, García Harfuch detalló que el encuentro se llevó a cabo por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de atender las preocupaciones del gremio transportista ante el incremento de delitos en diversas vialidades del país. “Reiteramos fortalecer la seguridad en carreteras y proteger a este sector”, señaló el funcionario.

Explicó que, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Gobernación, se acordó reforzar los mecanismos de comunicación y respuesta, así como dar un seguimiento puntual a las carpetas de investigación abiertas por robos, extorsiones y otros delitos que afectan a conductores y empresas de transporte.

“Se dará seguimiento a las carpetas de investigación en las fiscalías y se fortalecerán los operativos en los tramos con mayor incidencia. Integraremos también acciones de la Estrategia Nacional contra la Extorsión para atender denuncias por este delito y mantendremos reuniones continuas para garantizar resultados”, puntualizó García Harfuch.

Transportistas y campesinos levantan bloqueos carreteros

El avance en el diálogo entre el Gobierno de México, transportistas y organizaciones campesinas comenzó a reflejarse en el retiro gradual de los bloqueos que mantenían desde hace casi cuatro días en distintos puntos del país.

La tarde del jueves 27 de noviembre de 2025, los manifestantes iniciaron la liberación de casetas, puentes y tramos carreteros donde impedían la circulación.

