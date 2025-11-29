“Vamos a Seguir Subiendo el Salario Mínimo”, asegura Sheinbaum en Playa del Carmen, Quintana Roo

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, aseguró que seguirá subiendo el salario mínimo en nuestro país. Lo dijo tras encabezar un evento sobre el programa de Vivienda para el Bienestar en la Unidad Habitacional “Edén Bienestar” en Playa del Carmen, Quintana Roo.

"A todo el país le va mejor. Como gobernamos con ese principio de por el bien de todos primero los pobres, fíjense. Decían que iba a haber problemas en el país económicos. ¿No? Resulta que la inflación está controlada. Vamos a seguir aumentando el salario mínimo porque ese fue un compromiso que hizo y lo vamos a cumplir", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.

Noticia relacionada: Aumento Salario Mínimo 2026: ¿Cuándo o en Qué Mes Aplicaría el Incremento?

"El peso de las monedas más estables de todo el continente y además, este año récord en inversión extranjera directa y récord, también en creación de empleos en nuestro país. Es decir. Cuando se apoya, el que menos tiene. El país funciona, el país florece", destacó la mandataria.

Evento de Vivienda para el Bienestar en Playa del Carmen

Durante la entrega de viviendas del Programa Vivienda para el Bienestar, además aseguró que seguirán apoyando a las personas con adeudos crediticios para pagar sus viviendas.

"A todos los que tenían créditos impagables les estamos ayudando a todos se les están disminuyendo sus créditos a todos. Todavía nos falta, son 5 millones de familias que se van a ver beneficiadas. Vamos en 2 millones. Todavía se tienen que hacer algunos trámites, pero vamos a beneficiar a 5 millones de familias que tenían créditos injustos impagables", aseguró Sheinbaum.

Noticia relacionada: Pensión IMSS Ley del 73: ¿Habrá Aumento a Pensionados en 2026? Te Decimos lo que se Sabe

En el evento se destacó que el proyecto busca garantizar espacios dignos y acceso equitativo a vivienda.

"Aquellos que son o que eran gobiernos que le quitaban al pueblo los que defienden los privilegios. Por eso estoy muy contenta de estar con ustedes. Imagínense, qué hermoso disminuir las deudas que tenían, ahora lo que escuchamos de Cecilia (una de las beneficiarias), va a tener su vivienda aquí, pagaba más de 8,000 pesos de renta y además los servicios y ahora va a pagar: 1900 pesos. Imagínense lo que significa y además con casa propia", destacó la presidenta.

Confirma Sheinbaum evento el próximo 6 de Diciembre en el Zócalo

Antes de finalizar el evento en Playa del Carmen, la presidenta confirmó que habrá un evento el el Zócalo el próximo 6 de diciembre.

"Me dio mucho gusto estar con ustedes aprovecho. Sé que está lejos, pero el sábado 6:00 vamos a celebrar 7 años de transformación de la vida pública de México en el Zócalo. Quiero agradecerles y vamos a seguir cumpliendo, porque ese es nuestro mandato. Nuestro mandato es ser un gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo de México", dijo la presidenta Sheinbaum.

Historias relacionadas:

CH