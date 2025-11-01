Sheinbaum Muestra Ofrenda de Palacio Nacional; Honra a las Mujeres Indígenas

La ofrenda del Día de Muertos colocada al interior de Palacio Nacional, en 2025 está dedicada a las mujeres del pasado de México.

Así lo dio a conocer en un video publicado en sus redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló que, en el marco del año de la mujer indígena, se les honra.

“Honramos a las que cuidaron la milpa, a las que curaron con hierbas, a las que contaron historias bajo la luna, a las que defendieron su tierra y dignidad”.

Video: Claudia Sheinbaum Honra a las Mujeres en la Ofrenda de Palacio Nacional

“Nuestra ofrenda es para ellas: por su fuerza, su sabiduría y su amor infinito”, expresó.

La presidenta destacó que, la tradición del Día de Muertos comprende una visión de la muerte completamente distinta que proviene de los pueblos originarios.

“Es esta hermosísima tradición del pueblo de México de celebrar de una manera distinta a nuestros muertos que vienen a visitarnos en este Día de Muertos y los recordamos y les damos alimentos y los consentimos (...) Y es una tradición distinta de otras culturas, es una visión de la muerte completamente distinta que viene de los pueblos originarios de los pueblos indígenas”, explicó la presidenta.

Además dijo que entre los elementos característicos de la ofrenda se encuentra la flor de cempasúchil, nativa de México y de Mesoamérica.

La mandataria detalló que la ofrenda colocada en Palacio Nacional contó con el apoyo de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.

