Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 29 de Noviembre 2025

Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las marchas y movilizaciones previstas para este sábado 29 de noviembre en distintos puntos del país.

Las autoridades reiteran la importancia de que los automovilistas consulten el estado actual de las vías antes de iniciar cualquier trayecto, especialmente ante la presencia de manifestaciones, obras en proceso y condiciones climatológicas adversas que puedan afectar la circulación.

Para mantenerse informados, se recomienda revisar de manera constante las cuentas oficiales de @GN_Carreteras y @CAPUFE, donde se publica información en tiempo real sobre accidentes, reducción de carriles, cierres totales o parciales, además de alertas de vialidad. De igual forma, se pidió a la ciudadanía conducir con precaución, respetar los señalamientos, salir con tiempo suficiente y evitar, en la medida de lo posible, las zonas donde se registran conflictos o bloqueos prolongados que puedan derivar en retrasos significativos.

A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes. El objetivo es facilitar la planeación de rutas alternas para que los conductores puedan minimizar contratiempos y transitar de forma más segura en aquellas regiones donde este sábado se prevén complicaciones viales.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros:

13:18 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Córdoba - Veracruz, km 1, dirección Córdoba. Continúa reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica).

12:53 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, km 214, dirección Cd. Mendoza. Se restablece la circulación con reducción de carriles. El personal continúa laborando en la atención del accidente

12:52 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN Autopista Tijuana - Ensenada, km 55, dirección Ensenada. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal.

12:37 Horas. En Veracruz se registra cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del km 045+000 de la Carretera Córdoba - Ent. La Tinaja. Atienda indicación vial.

11:16 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, km 27, dirección Nuevo Teapa. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). Maneja con precaución.

11:12 Horas. En Puebla se registra cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 132+500 de la carretera Puebla-Córdoba. Atienda indicación vial.

Accidente en Puebla. Foto: Guardia Nacional

11:07 Horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Autopista Agua Dulce - Cárdenas, km 57, dirección Agua Dulce. Cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). Toma tus precauciones.

10:55 Horas. Guardia Nacional Carreteras. Precaución en Guerrero. Continúa cierre total de circulación por Vehículo Incendiado cerca del km. 285+000 de la autopista Uruapan-Lázaro Cárdenas Siglo XXI.

Accidente en Guerrero. Foto: Guardia Nacional

10:41 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, km 214, dirección Cd. Mendoza. Se restablece la circulación con reducción de carriles. El personal continúa laborando en la atención del accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada).

10:24 Horas. CARGA VEHICULAR Autopista México-Querétaro. Plaza de Cobro Tepotzotlán. Registra carga vehicular en ambos sentidos, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución.

09:00 Horas. Precauciones en Oaxaca se cierre parcial de circulación por Accidente Víal cerca del km 143+000 de la Carretera Oaxaca - Tehuantepec. Atienda indicación vial.

Accidente en Carretera de Oaxaca. Foto: Guardia Nacional

08:22 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN en Autopista México-Querétaro, km 37, dirección CDMX. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.

07:23 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Libramiento Noreste de Querétaro (Chichimequillas), km 16, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino de tracto camión).

07:22 Horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN – En Michoacán: Se registra un accidente de tránsito que genera el cierre total de la circulación sobre la Autopista Siglo XXI, a la altura del kilómetro 285, en el municipio de Unión de Isidoro Montes de Oca.

06:53 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN Autopista Córdoba - Veracruz, km 1, dirección Córdoba. Continúa reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución.

04:53 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN Autopista Estación Don - Navojoa, km 88. Registra circulación a contraflujo por atención a choque por alcance múltiple entre tracto camiones.

03:37 Horas. CARGA VEHICULAR Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, km 243, dirección Acatzingo. El accidente ha sido atendido. Sin embargo, en la zona se registra carga vehicular intensa. Personal de CAPUFE y Guardia Nacional, realizan operativo de vialidad. Dir. Cd. Mendoza, opera de manera normal. Atiende las indicaciones viales y maneja con precaución.

