Detallan Avances en Actualización Técnica de Aeronaves Airbus A320 de Viva Aerobus y Volaris

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), informó que hasta las 13:30 horas de este 29 de noviembre de 2025, se ha recibido el reporte actualizado de las aerolíneas Viva Aerobus y Volaris respecto al avance de la actualización técnica instruida para aeronaves de la familia Airbus A320, en cumplimiento de la Alerta de Operadores A27N022-25.

Esta alerta, emitida por Airbus y difundida globalmente a los operadores, responde a la necesidad de realizar revisiones preventivas y ajustes técnicos en componentes específicos que, bajo ciertos escenarios, podrían comprometer la operación segura de la aeronave. Como parte del proceso, las aerolíneas deben validar, documentar y reportar a la autoridad aeronáutica el cumplimiento de las acciones correctivas señaladas por el fabricante.

Avances a contracorriente

En México, ambas aerolíneas que operan flotas relevantes de Airbus A320 han reportado avances:

Viva Aerobus: 90 de 90 aeronaves con actualización concluida, es decir el proceso está concluido.

Volaris: 86 de 93 aeronaves con actualización concluida

Estos avances se dan en un contexto en el que diversos operadores internacionales también se encuentran implementando las mismas medidas, derivadas de revisiones técnicas que buscan fortalecer la confiabilidad de los equipos Airbus A320, uno de los modelos más utilizados en rutas comerciales de corto y mediano alcance.

La AFAC enfatizó que continuará con un seguimiento puntual y permanente, a fin de garantizar que el proceso se complete en su totalidad y que las aeronaves cumplan con las disposiciones técnicas y operacionales obligatorias. Asimismo, reiteró su compromiso de mantener los más altos estándares de seguridad aérea, así como de brindar información clara y oportuna al público usuario y al sector aeronáutico.

