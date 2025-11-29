Trump Insta a No Volar Sobre Espacio Aéreo de Venezuela: "Permanecerá Cerrado en su Totalidad"

En medio de la creciente tensión por una posible intervención estadounidense en Venezuela, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un mensaje a través de su cuenta en Truth Social. El mandatario instó a evitar cualquier sobrevuelo en el espacio aéreo venezolano, poniendo en alerta a la región.

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! Presidente Donald J. Trump”, publicó el mandatario en su plataforma.

Llamada entre Donald Trump y Nicolás Maduro

El mensaje de Trump se da luego de que se revelara una conversación telefónica que, según reveló The New York Times, sostuvo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el de Venezuela, Nicolás Maduro, para explorar un posible encuentro, lo que reavivó las preguntas sobre el rumbo del país suramericano que permanece en alerta por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, cerca de aguas venezolanas.

En tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, crítico del Gobierno de Maduro, participó en la llamada, en la que finalmente ambos mandatarios no acordaron planes concretos para su encuentro. Así lo indicó el diario neoyorquino, que citó a fuentes anónimas familiarizadas con el asunto y no ofreció más detalles sobre lo conversado.

Según el artículo, el diálogo se dio antes del lunes pasado, día en el que el Departamento de Estado designó oficialmente como terrorista a un grupo que denomina Cártel de los Soles y que vincula con Maduro, aunque el líder chavista cree "es un invento".

Ni el Gobierno de Estados Unidos ni el de Venezuela han comentado hasta ahora de forma pública sobre la supuesta llamada, aunque tampoco han negado que haya ocurrido.

La noticia se da a conocer un día después de que Donald Trump advirtiera que sus Fuerzas Armadas actuarán "muy pronto" en tierra contra supuestos "narcotraficantes de Venezuela", mientras mantiene el despliegue naval en el Caribe, que es el más grande de la historia del país norteamericano desde la primera Guerra del Golfo Pérsico (1990-1991), según un estudio de expertos del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales.

Cancelaciones de vuelos a Venezuela

En medio de las cancelaciones de vuelos hacia y desde Venezuela, un avión proveniente de Estados Unidos llegó el viernes 28 de noviembre al país suramericano con 136 migrantes deportados, el segundo viaje de repatriación de esta semana luego de que varias aerolíneas suspendieran sus itinerarios al Aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas.

El viaje de repatriación se da dos días después de que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela revocara la concesión de vuelo a las aerolíneas internacionales Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol, a las cuales acusó de "sumarse a las acciones de terrorismo" promovidas por Estados Unidos.

Las seis compañías habían cancelado temporalmente sus vuelos a Venezuela tras una advertencia de la Administración Federal de Aviación de EE.UU., que instó a "extremar la precaución" al sobrevolar territorio venezolano y el sur del Caribe, en medio del despliegue aeronaval ordenado por Trump en aguas caribeñas.

El viernes, Avianca anunció la suspensión de la venta y operación de vuelos desde y hacia Venezuela, mientras que Air Europa canceló las dos frecuencias programadas para el próximo martes entre Madrid y Caracas "por motivos ajenos". Hasta ahora no se sabe si Venezuela revocará el permiso de vuelo a esta aerolínea, al igual que a la también española Plus Ultra, que suspendió sus operaciones.

Los destinos que oficialmente continúan activos son México (Santa Lucía y Cancún), Colombia (Bogotá), Panamá, Perú (Lima), Curazao, Cuba (La Habana), San Vicente y las Granadinas y Barbados. La estatal venezolana Conviasa también ofrece viajes a China (Cantón), Rusia (Moscú y San Petersburgo) y Varadero, Cuba, según su página web.

