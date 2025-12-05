Muere Adolescente tras Accidente en Motocicleta en Colonia Fidel Velázquez en Gómez Palacio

Una adolescente de 17 años murió dos semanas después de verse involucrada en un accidente en motocicleta ocurrido en la colonia Fidel Velázquez en la ciudad de Gómez Palacio.

El incidente se registró el pasado 19 de noviembre sobre el bulevar Antonio del Castillo. La joven circulaba en su motocicleta cuando fue impactada por otra unidad, cuyo conductor se retiró del lugar con rumbo desconocido luego del percance.

El lesionado fue trasladado inicialmente al Hospital General de Gómez Palacio y posteriormente al Hospital General 450 de Durango. Fue en este último donde, este jueves 4 de diciembre, el joven perdió la vida. El cuerpo del adolescente fue llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) donde se le practicó la necropsia de ley.

Accidente en motocicleta deja a hombre sin vida en ejido Jimulco

Un joven murió y otro resultó herido después de que la motocicleta en la que viajaban derrapó en la calle principal del ejido Jimulco en Torreón. El accidente ocurrió durante la madrugada del 30 de noviembre.

Los dos fueron llevados a la clínica del ISSSTE en Gómez Palacio, donde el conductor, identificado como Gabriel Edson Moreno Orona de 28 años, murió pese a la atención recibida.

