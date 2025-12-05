Mujer de la Tercera Edad Sufre Fractura al Ser Arrollada por Motociclista en Torreón

La mañana de este viernes 5 de noviembre, una mujer, adulto mayor, resultó con fractura en una pierna luego de ser atropellada por una motocicleta en la ciudad de Torreón.

Motociclista Atropella a Mujer de la Tercera Edad en Torreón.

El accidente se registró en la intersección del periférico Raúl López Sánchez y la calzada Coahuila, a la altura del ejido La Unión. Un agente de vialidad le brindó los primeros auxilios a la mujer y desviando el tráfico que pasaba cerca de la adulto mayor.

Se informó que la mujer de la tercera edad fue trasladada a un hospital de la ciudad por paramédicos de la Cruz Roja mientras que el agente de peritos tomó conocimiento de los hechos.

Conductor atropella a adulto mayor en Torreón

Un hombre de 66 años resultó herido después de ser atropellado mientras circulaba en su bicicleta en el cruce de la carretera Mieleras y calzada Gómez Morín en Torreón. El percance ocurrió la mañana del 27 de noviembre, cuando un conductor lo impactó al perder el control de su vehículo.

Paramédicos de la Cruz Roja llevaron al lesionado a un hospital, mientras que el chofer fue asegurado por las autoridades y presentado ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

